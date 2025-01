Trump kent op 10 januari straf in zwijggeldzaak

De komende Amerikaanse president Donald Trump krijgt op vrijdag 10 januari te horen welke straf hij zal krijgen in de zogenoemde zwijggeldzaak. Dat heeft de rechter in New York volgens Amerikaanse media bekendgemaakt. De uitspraak komt er dus tien dagen voor Trumps eedaflegging.

De rechter had Trump eerder al schuldig verklaard, maar had nog geen straf uitgesproken. Trump wilde de zaak laten seponeren maar daar was de rechter niet op ingegaan. Rechter Juan Merchan heeft wel verklaard dat Trump niet persoonlijk aanwezig moet zijn in de rechtszaal. Hij mag de zitting ook online bijwonen. De rechter heeft ook aangekondigd dat hij niet geneigd is een gevangenisstraf op te leggen.

De zaak gaat over zwijggeldbetalingen aan pornoster Stormy Daniels, die zegt het bed met Trump gedeeld te hebben. Zij kreeg in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 zwijggeld van de toenmalige fixer van Trump. Een jury oordeelde dit jaar dat Trump schuldig is aan het vervalsen van zakelijke documenten om te verhullen dat hij die advocaat terugbetaalde.