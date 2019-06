Trump: 'Iran heeft een zeer grote fout gemaakt'

De Iraanse Revolutionaire Wachten zeggen een Amerikaanse drone te hebben neergeschoten die het Iraanse luchtruim had geschonden. De 'spionagedrone' was het luchtruim binnengedrongen in Kuh-Mobarak, in de zuidelijke provincie Hormozgan. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie bekendgemaakt.

De Iraanse Revolutionaire Garde © Reuters