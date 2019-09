De Amerikaanse president Donald Trump had het tijdens zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over Iran, China, een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk, migratie en sociale media.

De Amerikaanse president heeft er tijdens zijn toespraak op aangedrongen dat mensen over de hele wereld trots moeten zijn op hun land en om hun nationale soevereiniteit behouden. 'De wereld behoort niet toe aan globalisten, maar aan patriotten', zei Trump, en benadrukte ook de macht van zijn leger. De Verenigde Staten zijn 'veruit het machtigste land ter wereld. Hopelijk hoeven we deze macht nooit te gebruiken'.

Ook hoopt hij een 'prachtig' handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk te kunnen sluiten zodra het land de Europese Unie verlaat.

Over de handelsrelaties met China was hij minder mals. De Amerikaanse president heeft de 'misbruiken' van Peking op handelsgebied opnieuw aan de kaak gesteld. 'Jarenlang zijn deze misstanden getolereerd, genegeerd en zelfs aangemoedigd', zo hekelde hij. 'Wat Amerika betreft, zijn die dagen voorbij'" Hij riep Peking bovendien op om de 'democratische manier van leven' van Hongkong te beschermen.

Ook in Venezuela ziet hij de 'democratie hersteld'. Hij zei daarbij dat president Nicolas Maduro een 'Cubaanse marionet' is en benadrukte dat ze de situatie in het land in de gaten houden.

Vrede

Verder gebruikte hij zijn toespraak om een vredesboodschap over te brengen. Hij wil 'geen conflict' met een ander land. 'Wij willen vrede, samenwerking en een wederzijds voordeel met iedereen. Maar ik zal nooit nalaten om de belangen van Amerika te verdedigen'.

Hij beloofde wel te werken voor vrede in Afghanistan. 'Terwijl iedereen oorlog kan voeren, kiezen alleen de moedigsten voor vrede', zei Trump. Hij beschuldigde daarbij de Taliban ervan om geen vrede te sluiten. Trump wees ook specifiek naar Iran, die een 'fanatieke' zoektocht hield naar kernwapens en volgens Trump oorlogen aanwakkerde in Syrië en Jemen. Hij geeft Iran daarbij rechtstreeks de schuld van de recente aanval op de Saoedische olie-installaties. Hij verdedigde daarbij ook de sancties van de Verenigde Staten op Iran en dreigde ermee die aan te scherpen.

Migratie

Over migratie was de Amerikaanse president streng. Hij wil nog steeds een halt toeroepen aan de illegale immigratie in zijn land maar loofde Mexico voor de samenwerking. Verder was hij kritisch voor 'opengrenzenactivisten' die 'wreed en kwaadaardig' zijn omdat hun acties volgens hem illegale smokkelnetwerken zouden aanmoedigen. Trump sprak daarbij ook migranten die er aan denken om de grens over te steken rechtstreeks toe. Hij dringt er bij hen op aan om geen smokkelaars te betalen om de Verenigde Staten binnen te komen. 'Als je tot hier geraakt, zal je er niet in mogen', zei hij nog.

Volgens Trump schaadt migratie ook de landen van herkomst. 'Deze landen kunnen hun potentieel niet bereiken als hun jonge mensen hun huizen verlaten.'

Sociale media en homorechten

Ook sociale media kregen de wind van voren. Hij zei dat een klein aantal bedrijven 'immense macht' hebben verworven en waarschuwde dat het de vrije meningsuiting zou kunnen ondermijnen. In het verleden heeft de president vaak kritiek geuit op Facebook en Twitter, vooral wanneer er inhoud van zijn supporters werd geblokkeerd of verwijderd.

Verrassend genoeg verdedigde Trump ook homorechten. Tijdens zijn toespraak riep hij landen op om te stoppen met het criminaliseren van homoseksualiteit.