De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis een verkiezingsbijeenkomst gehouden. Er kwamen minder mensen naar het controversiële evenement dan werd verwacht door de campagne.

De 'rally' vond plaats in een stadion met een capaciteit van ruim 19.000, maar veel van de zitjes bleven leeg. Hoeveel Trump-aanhangers er precies aanwezig waren, is niet bekendgemaakt.

Het campagneteam van de president had ook buiten het stadion een podium neergezet. Daar zouden Trump en vice-president Mike Pence de menigte toespreken die niet in het stadion zou passen, maar die speeches werden afgezegd omdat alle aanwezigen naar binnen konden.

Inside the arena for President Trump’s rally in Tulsa. pic.twitter.com/ioCzsX29AB — Jeff Mason (@jeffmason1) June 20, 2020

De Trump-rally in Tulsa was de eerste verkiezingsbijeenkomst van de president sinds begin maart, toen de campagnes vanwege de coronacrisis werden stilgelegd. Critici noemden het onverstandig dat Trump nu al van plan was om duizenden aanhangers samen te brengen. Zaterdagmiddag werd bekend dat zes medewerkers van Trumps eigen campagnestaf in Tulsa positief hebben getest voor het coronavirus.

Veel fans van de president verschenen zaterdag zonder mondmaskers in de arena, en er werden geen maatregelen genomen om onderling afstand te houden. Lokale autoriteiten hadden in aanloop naar de rally gezegd zorgen te hebben over het besmettingsrisico door de grootschalige bijeenkomst, maar het evenement niet te willen verbieden.

Voor aanvang van het evenement had Trump nog opgeschept dat er een miljoen kaarten waren aangevraagd door aanhangers. De tickets waren echter gratis beschikbaar voor iedereen die een e-mailadres achterliet. Zaterdag claimde zijn campagne dat de opkomst tegenviel omdat 'radicale demonstranten' de toegang aan sommige Trump-aanhangers hadden ontzegd. Volgens verslaggevers ter plaatse was daar geen sprake van.

'Minder testen, alstublieft'

Tijdens een bijna twee uur lange toespraak ging Trump flink tekeer tegen 'fake news' en Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die hij omschreef als 'radicaal' links. Trump ging slechts kort in op de coronacrisis die al aan meer dan 120.000 Amerikanen het leven kostte. De president zei dat hij de crisis 'fenomenaal' had aangepakt en dat hij 'honderdduizenden levens heeft gered'.

In de afgelopen week stijgt het aantal positieve tests in de VS weer. Volgens Trump komt dat omdat er meer wordt getest. 'Dus ik heb tegen mijn mensen gezegd: "Wat minder testen, alstublieft"', aldus de president. Een woordvoerder van het Witte Huis zei kort na de toespraak dat Trump een 'grap' maakte.

In zijn toespraak refereerde Trump naar het coronavirus als 'kung flu', een term die door Amerikanen met een Aziatische achtergrond als racistisch wordt gezien. Eerder kreeg de president al kritiek omdat hij sprak over het 'Chinese virus', verwijzend naar de eerste uitbraak in de stad Wuhan.

De 'rally' vond plaats in een stadion met een capaciteit van ruim 19.000, maar veel van de zitjes bleven leeg. Hoeveel Trump-aanhangers er precies aanwezig waren, is niet bekendgemaakt.Het campagneteam van de president had ook buiten het stadion een podium neergezet. Daar zouden Trump en vice-president Mike Pence de menigte toespreken die niet in het stadion zou passen, maar die speeches werden afgezegd omdat alle aanwezigen naar binnen konden. De Trump-rally in Tulsa was de eerste verkiezingsbijeenkomst van de president sinds begin maart, toen de campagnes vanwege de coronacrisis werden stilgelegd. Critici noemden het onverstandig dat Trump nu al van plan was om duizenden aanhangers samen te brengen. Zaterdagmiddag werd bekend dat zes medewerkers van Trumps eigen campagnestaf in Tulsa positief hebben getest voor het coronavirus.Veel fans van de president verschenen zaterdag zonder mondmaskers in de arena, en er werden geen maatregelen genomen om onderling afstand te houden. Lokale autoriteiten hadden in aanloop naar de rally gezegd zorgen te hebben over het besmettingsrisico door de grootschalige bijeenkomst, maar het evenement niet te willen verbieden.Voor aanvang van het evenement had Trump nog opgeschept dat er een miljoen kaarten waren aangevraagd door aanhangers. De tickets waren echter gratis beschikbaar voor iedereen die een e-mailadres achterliet. Zaterdag claimde zijn campagne dat de opkomst tegenviel omdat 'radicale demonstranten' de toegang aan sommige Trump-aanhangers hadden ontzegd. Volgens verslaggevers ter plaatse was daar geen sprake van.Tijdens een bijna twee uur lange toespraak ging Trump flink tekeer tegen 'fake news' en Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die hij omschreef als 'radicaal' links. Trump ging slechts kort in op de coronacrisis die al aan meer dan 120.000 Amerikanen het leven kostte. De president zei dat hij de crisis 'fenomenaal' had aangepakt en dat hij 'honderdduizenden levens heeft gered'.In de afgelopen week stijgt het aantal positieve tests in de VS weer. Volgens Trump komt dat omdat er meer wordt getest. 'Dus ik heb tegen mijn mensen gezegd: "Wat minder testen, alstublieft"', aldus de president. Een woordvoerder van het Witte Huis zei kort na de toespraak dat Trump een 'grap' maakte.In zijn toespraak refereerde Trump naar het coronavirus als 'kung flu', een term die door Amerikanen met een Aziatische achtergrond als racistisch wordt gezien. Eerder kreeg de president al kritiek omdat hij sprak over het 'Chinese virus', verwijzend naar de eerste uitbraak in de stad Wuhan.