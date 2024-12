Trump heeft zijn zinnen nog altijd gezet op Groenland

Al in zijn eerste ambtstermijn liet Donald Trump uitschijnen Groenland te willen kopen en ook nu begint de aanstaande president van de Verenigde Staten weer over het autonome Deense gebied.

Volgens Trump is het ‘in het belang van de nationale en de mondiale vrijheid’ dat de VS de eigendom en controle over Groenland zou verwerven, zo schreef hij zondagavond plaatselijke tijd op het onlineplatform Truth Social, dat hij zelf mee heeft opgericht. Hij benoemde tegelijk ook zijn nieuwe ambassadeur voor Denemarken: Ken Howery, mede-oprichter van de Amerikaanse betaaldienst Paypal en tijdens Trumps eerste ambtstermijn ambassadeur in Zweden.

Denemarken heeft voorlopig nog niet gereageerd op de nieuwe uitspraken van de Amerikaanse miljardair. Toen hij een eerste keer president van de VS was had Trump zijn oog ook al laten vallen op Groenland. Hij zei toen het eiland te willen kopen van Denemarken, maar Kopenhagen bedankte vriendelijk maar kordaat voor het aanbod. Daarop annuleerde een op zijn tenen getrapte Trump zijn geplande staatsbezoek aan het land.

Het ongeveer 56.000 inwoners tellende Groenland is grotendeels autonoom, maar hoort net als de Faeröer eilandengroep tot het koninkrijk Denemarken. Het gebied is van strategisch belang. Zo beschikt het over natuurlijke rijkdommen als olie, gas, goud, diamant, uranium, zink en lood en door de klimaatopwarming ontstaan er bovendien nieuwe scheepvaartroutes.