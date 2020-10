Hope Hicks, een adviseur van Donald Trump, heeft positief gestest op het coronavirus. Dat bevestigt de Amerikaanse president via Twitter.

De 31-jarige vrouw vloog dinsdag nog samen met de Amerikaanse president aan boord van Air Force One naar Ohio, waar Trump deelnam aan een tv-debat. Ook woensdag zou ze nog met hem naar een campagnemeeting gereisd zijn.

President Donald Trump bevestigde donderdagavond het nieuws via Twitter, nadat Amerikaanse media er eerst over berichtten. Trump zegt dat hij en zijn echtgenote Melania, die ook met Hicks in contact kwam, op testresultaten wachten. In afwachting gaan ze in afzondering. 'Verschrikkelijk!' schrijft de president over de besmetting van medewerkster Hicks:

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Op woensdag reisde Hicks nog aan boord van de presidentiële helikopter Marine One samen met een handvol van Trumps naaste adviseurs, onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner, allen zonder mondmaskers, zo is te zien op foto's.

Het is niet de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president. In mei raakte al bekend dat de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, Katie Miller, een besmetting opliep. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief.

