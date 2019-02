Trump en Kim beginnen optimistisch aan top in Hanoi

Het is hun tweede top, na die van juni in Singapore.

Trump en Kim ontmoetten elkaar woensdag in het Metropole Hotel in Hanoi. Voor het oog van de camera's schudden de twee leiders elkaar de hand. Na enkele korte verklaringen, waarin Trump en Kim opvallend vriendelijk waren voor elkaar, vond er achter gesloten deuren een twintig minuten durend gesprek onder vier ogen plaats.

Diner

Daarna hadden de deelnemers van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegatie nog een gezamenlijk diner. Naast Trump en Kim waren ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en Trumps interim-kabinetschef Mick Mulvaney aanwezig. Kim werd dan weer vergezeld door zijn onderhandelaar Kim Yong Chol en door minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho.

Het diner heeft volgens de Amerikaanse nieuwssite CNN exact 1 uur en 42 minuten geduurd.

De Amerikaanse en Noord-Koreaanse leider waren tot nu toe erg optimistisch in hun verklaringen. Trump deelde mee dat 'een erg succesvolle top' verwacht. 'Ik vertrouw erop dat er een goed resultaat zal zijn dat iedereen toejuicht', klonk het bij Kim Jong-un.

Nucleaire ontwapening

De belangrijkste gesprekken worden echter pas vanaf donderdagmorgen verwacht. Ze zullen in de eerste plaats overleggen over nucleaire ontwapening op het Koreaanse schiereiland en over de afbouw van het rakettenarsenaal van Pyongyang.

Maar echt grote stappen voorwaarts worden er acht maanden na de eerste top in Singapore, niet meer verwacht.

In juni vorig jaar hadden beide leiders een document ondertekend, waarin Kamer zich onder meer engageerde tot een volledige denuclearisatie. Aangenomen wordt dat in Hanoi verder zal worden afgebakend hoe dat precies moet worden ingevuld.