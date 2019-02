Laat Trump zich straks door Kim opnieuw met een kluitje in het riet sturen?

Er wordt dit keer op voorhand minder drukte om gemaakt dan voor de eerste top tussen Donald Trump en Kim Jong-un vorig jaar in Singapore. Dat komt ook omdat Singapore wel veel show opleverde, maar bitter weinig resultaat. De Amerikanen wijzen erop dat Noord-Korea het voorbije jaar alvast geen nieuwe kernproeven heeft uitgevoerd. Maar beide partijen zouden het er dit keer, bijvoorbeeld, ten minste over eens moeten worden wat ze precies bedoelen als ze het over 'denuclearisering' hebben. En of de Noord-Koreanen onder dat woord hetzelfde verstaan a...