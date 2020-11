Donald Trump en Joe Biden openen een nieuw front in de strijd om het Witte Huis: de rechtbank.

'Stop het stemmen! Stop het stemmen!' Ze bedoelen uiteraard 'stop het tellen', de aanhangers van president Donald Trump die woensdagnamiddag (plaatselijke tijd) op de deur beuken van een lokaal waar stemmen geteld worden in Detroit. Het is op dat moment in de staat Michigan nek-aan-nek tussen Trump en zijn rivaal Joe Biden.

...

'Stop het stemmen! Stop het stemmen!' Ze bedoelen uiteraard 'stop het tellen', de aanhangers van president Donald Trump die woensdagnamiddag (plaatselijke tijd) op de deur beuken van een lokaal waar stemmen geteld worden in Detroit. Het is op dat moment in de staat Michigan nek-aan-nek tussen Trump en zijn rivaal Joe Biden. Woensdagochtend vroeg had Trump tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis zijn aanhang al aangejaagd. Er was een grote fraude gaande bij het tellen van stemmen. Die zou hij gaan stopzetten via de rechtbank. De zich ontvouwende juridische strijd concentreert zich op drie belangrijke strijdstaten: Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Daar werden omwille van de coronapandemie nieuwe regels ingevoerd voor het stemmen. Pennsylvania, bijvoorbeeld, aanvaardt tot drie dagen na de verkiezing van dinsdag 3 november nog stembriefjes die kiezers per post opstuurden. Het Hooggerechtshof gaf zijn goedkeuring voor de uitzondering. Die poststemmen spelen een cruciale rol in de staten waar nog geen winnaar is aangeduid. Het scenario was van tevoren voorspeld. Op verkiezingsdag zouden meer Republikeinen naar het stemhokje trekken. Vooral Democraten stemden dit jaar per post. In een aantal staten wordt de poststem echter als laatste geteld. Trump kon dus vroeg een voorsprong nemen, maar die poststembriefjes zouden hem later mogelijk alsnog de overwinning kosten. En zo geschiedde. Woensdagochtend lag Trump nog op voorsprong in Michigan en Wisconsin. Michigan werd 's avonds iets na tienen Belgische tijd door de tv-zender CNN uitgeroepen voor Biden. Eerder haalde de Democraat de tien kiesmannen van Wisconsin binnen. Hij snoepte ze beide van Trump af, die ze in 2016 rood deed kleuren. In Pennsylvania zag Trump zijn voorsprong van tien procent snel afkalven. Terwijl Trump zijn pad naar de zege zag vernauwen, sprak Biden al als een president-elect tijdens een toespraak tot de natie in zijn thuisstaat Delaware. Het was 'duidelijk' dat hij de verkiezingen zou winnen. 'Om vooruitgang te boeken moeten wij ophouden onze tegenstrevers als vijanden te behandelen', voegde hij eraan toe. Via Twitter beloofde hij zelfs dat hij als president weer zou toetreden in het klimaatakkoord van Parijs, waar de VS sinds woensdag geen deel meer van uitmaken. Maar nu opent het kamp-Trump toch nog een nieuw front in de strijd om het Witte Huis: de rechtbank. Om daar gelijk te halen, moeten er wél harde bewijzen van gesjoemel op tafel komen. En die ontbreken, stellen onafhankelijke factcheckers zoals Politifact. In weerwil van alle dubieuze beweringen die Trumps naasten en bondgenoten de wereld in sturen. 'De Democraten weten dat de enige manier waarop ze deze verkiezingen kunnen winnen is als ze foefelen in Pennsylvania', aldus zoon Eric Trump tijdens een persconferentie woensdagnamiddag. Er zouden stembriefjes zijn gevonden in greppels. De waarnemers van kamp-Trump kregen 'onvoldoende toegang' tot lokalen waar stemmen geteld worden. 'Absolute fraude', aldus Eric Trump. Hij werd geflankeerd door Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat, die net voor de verkiezingen nog Bidens zoon Hunter trachtte te beschadigen met dubieuze e-mails. Ook in Wisconsin zagen de medestanders van Trump 'onregelmatigheden', zonder dat hard te maken. Toch kondigde Trump aan een hertelling aan te vragen. Dat mag volgens de regels van Wisconsin als de marge tussen beide kandidaten onder 1 procent ligt, wat bij publicatie van dit stuk het geval was. Het campagneteam van Trump is ook in de staat Georgia naar de rechter gestapt vanwege de poststemmen. De Republikeinen willen voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die na de tijdslimiet zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld.Zowel Biden als Trump hadden al eerder advocatenlegers in stelling gebracht. Sinds weken bevechten ze elkaar om de uitzonderlijke coronastemregels. Biden heeft Eric Holder aan zijn kant, voormalig minister van Justitie onder Barack Obama. Biden startte een inzamelactie om fondsen voor de juridische strijd. Zijn running mate Kamala Harris roept op Twitter op tot een schenking van 5 dollar. Volgens haar kan het weken aanslepen. Trump rekent op Rudy Giuliani en Jay Sekulow, advocaten die de president bijstonden in het Rusland-onderzoek en de daaropvolgende impeachmentprocedure. Matthew Morgan, een lobbyist en topadviseur van vicepresident Mike Pence, voert het team aan. Ook bondgenoten van Trump vragen geld voor de juridische strijd. Op donderdag wordt het wachten op nieuws over de verschillende rechtszaken. Biden mag dan overtuigd zijn van zijn winst, maar zelf waarschuwde hij: It ain't over until every vote is counted. Dit is immers 2020: niets is zeker tot elke stem geteld is. En de rechters zijn uitgesproken.