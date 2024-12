Trump dreigt ermee controle over Panamakanaal over te nemen

Nieuwgekozen president Donald Trump zegt dat Amerikaanse schepen te veel moeten betalen om door het Panamakanaal te varen. Hij eist lagere tarieven, zoniet moet Panama de controle over het kanaal weer aan de VS laten, aldus Trump.

Het Panamakanaal is een belangrijke mondiale handelsroute, die schepen toelaat in ongeveer acht uur van de Stille Oceaan naar de Caribische Zee te varen, zonder dat ze tot aan Kaap Hoorn moeten gaan. Het werd door de VS afgewerkt en ingehuldigd in 1914, en in 1999 overgedragen aan Panama. De VS zijn de belangrijkste klant van het kanaal, goed voor driekwart van de vracht die er jaarlijks door passeert.

Op een post op zijn socialemediakanaal Truth Social zegt Trump dat Panama ‘overdreven’ tarieven aanrekent. ‘Deze afzetterij zal onmiddellijk stoppen’, schrijft hij. Zoniet, aldus Trump, ‘zullen we vragen dat het Panamakanaal wordt teruggegeven aan ons, volledig en zonder vragen’.

Trump laat ook doorschijnen dat China een groeiende invloed uitoefent op het kanaal. China is na de VS de grootste klant van het kanaal en een Chinees bedrijf controleert twee van vijf havens aan het Panamakanaal.