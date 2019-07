Trump dient Britse ambassadeur die hem 'onbekwaam' noemde van antwoord

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag uitgehaald naar de Britse ambassadeur in Washington die Trump in een reeks gelekte memo's 'onbeholpen' en 'onbekwaam' noemde. 'De ambassadeur heeft het Verenigd Koninkrijk geen dienst bewezen. Dat kan ik je zeggen', zei de president vlak voor zijn vertrek uit New Jersey naar Washington over Kim Darroch.

VS-president Donald Trump spreekt de pers toe in New Jersey, 7 juli 2019 © Reuters