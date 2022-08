Trump-critica Lisa Murkowski én Sarah Palin overleven Midterms in Alaska

Lisa Murkowski, een van de weinige Republikeinen die gestemd heeft voor de afzetting van Donald Trump na de bestorming van het Capitool op 6 januari, is nog in de running om haar zetel in de Amerikaanse Senaat te behouden. Dat is gebleken na de voorverkiezingen in Alaska dinsdag (plaatselijke tijd). Ook Sarah Palin, voormalig vicepresidentskandidaat en ex-gouverneur van Alaska, maakt nog kans op een zetel in het Huis van Afgevaardigden.

Alaska heeft dit jaar een nieuw systeem ingevoerd voor de voorverkiezingen van de Midterms. In plaats van per partij één kandidaat te kiezen die het dan in november tegen elkaar opnemen, koos Alaska ervoor “onpartijdige” voorverkiezingen te houden. De vier kandidaten met de hoogste aantal stemmen, los van de partij, gaan door naar de verkiezingen in november.

Met 67 procent van de stemmen geteld, staat Murkowski op de eerste plaats met 44 procent, gevolgd door Kelly Tshibaka (40 procent), die gesteund werd door Donald Trump, en de Democraat Pat Chesbro (6 procent). Murkowski verloor al een hele tijd geleden de steun van de Trump Republicans, maar hoopt via de steun van gematigde Republikeinen, Democraten en onafhankelijken toch haar zetel te kunnen behouden. Het resultaat toont ook hoe verdeeld de Republikeinse partij vandaag is, benadrukken de media.

Voor de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden staat de excentrieke, door Trump gesteunde Sarah Palin op de tweede plaats met 32 procent. Opvallend is hoe de Democrate Mary Peltola op de eerste plaats staat met bijna 38 procent, terwijl Alaska een traditioneel Republikeinse staat is. Volgens The New York Times heeft Peltola dat resultaat te danken aan de steun van de Native Americans. Zelf is Peltola Yup’ik en indien ze verkozen wordt, is ze de eerste Alaska Native in het Amerikaanse Congres. Zowat vijftien procent van de bevolking van Alaska identificeert zich als deel van de inheemse bevolking.

Eerder op de dag verloor de Republikeinse Liz Cheney in Wyoming haar voorverkiezing. Zij is net als Murkowski een grote tegenstander van Donald Trump en zetelt zelfs als een van de enige twee Republikeinen in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Van de tien Republikeinse leden van het Huis die stemden voor de afzetting van Trump, staan er maar twee in november weer op het stembiljet: David Valadao (Californië) en Dan Newhouse (Washington).