Trump annuleert bezoek aan Wereld Economisch Forum door voortdurende 'shutdown'

Bijna een maand geleden werd aangekondigd dat Trump de top in Davos opnieuw zou bijwonen, maar donderdag laat de Amerikaanse president weten dat hij zijn komst 'respectvol annuleert'.

De schuld voor zijn afwezigheid legt hij, in een tweet, bij de 'onbuigzaamheid' van de Democraten op het vlak van 'grensbeveiliging en het grote belang van veiligheid voor onze natie'. Donderdag was de twintigste dag van de 'shutdown' van de Amerikaanse federale overheid. Omdat Democraten en Republikeinen het niet eens kunnen worden over de overheidsbegroting, waarin Trump ruim 5 miljard dollar voor een grensmuur wil verwerken, zijn honderdduizenden ambtenaren gedwongen met verlof.

Van 21 tot 25 januari komt de top van het bedrijfsleven en de internationale politiek samen in het Zwitserse plaatsje Davos. 'Het was een groot succes toen ik daar vorig jaar was', zei Trump, om vervolgens zichzelf op de borst te kloppen over de vooruitgang van de Amerikaanse economie sinds hij aan de macht kwam.

Tijdens zijn passage vorig jaar, zijn eerste keer in Davos, had Trump een voor zijn doen gematigde toespraak gehouden, duidelijk bedoeld om de handelspartners van de Verenigde Staten gerust te stellen. 'America First, dat betekent niet Amerika alleen', klonk het. De Belgische premier Charles Michel reist voor ons land af naar Davos.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2019

Michael Cohen getuigt voor Congres

Trumps vroegere advocaat Michael Cohen gaat op 7 februari getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij heeft beloofd 'een volledig en geloofwaardig verslag' te geven van zijn werk voor de huidige Amerikaanse president. Dat melden Amerikaanse media.

Cohen was tot voor enkele maanden Trumps persoonlijke advocaat, en betaalde in Trumps opdracht onder meer zwijggeld aan vrouwen die beweren een affaire met de president gehad te hebben. Daarnaast is hij op de hoogte van veel van Trumps deals, als vastgoedmakelaar, maar ook als presidentskandidaat en president. Speciaal aanklager Robert Mueller en aanklagers in New York voeren hiernaar ook onderzoek.

Verwacht wordt dat deze zitting met bijzondere aandacht gevolgd zal worden, omdat ze de president verder kunnen beschadigen en de ernst van zijn juridische problemen kunnen verduidelijken. 'Ik kijk ernaar uit het voorrecht te hebben een platform aangeboden te krijgen waar ik een volledig en geloofwaardig verslag kan geven van de gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben', schrijft Cohen in een verklaring.

In augustus pleitte Cohen schuldig aan belastingfraude en schendingen van de wet op de campagnefinanciering. In de rechtbank zei Cohen dat die schendingen het gevolg waren van betalingen die hij maakte op aandringen van een vroegere cliënt, Donald Trump dus. In november pleitte hij ook schuldig aan meineed tegen het Congres.