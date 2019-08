Trump aangekomen in El Paso

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn aangekomen in El Paso, in Texas, waar een man dit weekend 22 mensen doodschoot en bijna 30 anderen verwondde aan een supermarkt. Eerder op de dag bezochten ze ook Dayton, waar een schutter het vuur opende en negen mensen doodde. Op straat was er protest van mensen die een strengere wapenwet eisen.

Een man protesteert tegen de komst van president Donald Trump in het Amerikaanse El Paso, 7 augustus 2019 © Reuters

Rond 14.30 uur lokale tijd kwamen de president en zijn vrouw met de Air Force One aan in El Paso. Op dat moment kwamen honderden manifestanten samen in een park in El Paso om te protesteren tegen het bezoek van de president, die ze ervan beschuldigen de spanning te hebben opgedreven met zijn uitspraken. Eerder op de dag bracht Trump al een bezoek aan Dayton, een stad in het noorden van de Verenigde Staten, waar een schutter negen mensen doodschoot in de nacht van zaterdag op zondag. Ze gingen er naar het ziekenhuis, waar enkele slachtoffers van de schietpartij verzorgd worden. Ook in Dayton waren er protesten. De manifestanten riepen de Republikein daar op om zich te verzetten tegen de NRA, de machtige wapenlobby die een strengere regulering en een verbod op semiautomatische wapens tegenhoudt. Lees ook: 'Wie kan Amerika loswrikken uit het negatieve, nationalistische web dat Trump heeft gesponnen?'