opinie

'Wie kan Amerika loswrikken uit het negatieve, nationalistische web dat Trump heeft gesponnen?'

Belangrijk is niet te weten of Donald Trump een racist is. Belangrijk is dat hij de racisten in zijn aanhang verder opjut.

© belga

Hoewel de volgende president van de Verenigde Staten pas over vijftien maanden wordt verkozen, is de campagne al in volle gang. Voor de Democratische Partij hebben zich wel een stuk of twintig kandidaten gemeld, en die hielden vorige week al hun tweede televisiedebat. Ze zijn met zovelen dat de uitzending over twee dagen werd gespreid. De stevige zeventiger en ervaren Joe Biden leidt de dans, maar hij deed het in de debatten alsnog niet te best. Dat de gewezen vicepresident van Barack Obama doorgaans een rustige centrumpolitiek ...

