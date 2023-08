Trump aangeklaagd voor manipulatie van presidentsverkiezingen 2020 in Georgia

Een zogenaamde grand jury heeft de klacht tegen ex-president Donald Trump met betrekking tot manipulatie van de presidentsverkiezingen in 2020 in de Amerikaanse staat Georgia ontvankelijk verklaard. Zo worden Trump en enkele van zijn voormalige topadvocaten en helpers beschuldigd van het opzetten van een “criminele onderneming” om de verkiezingsresultaten van 2020 in Georgia te verdraaien.

Bovendien is het ongezien dat een lokale openbaar aanklager presidentieel wangedrag zo radicaal aan de kaak probeert te stellen. De officiële beschuldiging klaagt verder ook erg prominente adviseurs van Trump aan. Dat zijn bijvoorbeeld voormalig burgemeester van New York, Rudolph W. Giuliani, toen ook Trumps persoonlijke advocaat, en Mark Meadows, die ten tijde van de verkiezingen diende als stafchef van het Witte Huis, schrijft The New York Times (NYT).

Ter herinnering: een grand jury is in de Verenigde Staten (VS) een uit 12 tot 23 personen bestaande jury. Deze groep mensen besluit in een zitting achter gesloten deuren of het door de openbaar aanklager verzamelde bewijs de beschuldiging van een misdaad rechtvaardigt. Als de grand jury van mening is dat er geen sprake is van een redelijke vermoeden van schuld, dan zal de procedure worden stopgezet.

‘Trump en de andere gedaagden die in deze tenlastelegging worden aangeklaagd, weigerden te accepteren dat Trump had verloren en sloten zich willens en wetens aan bij een samenzwering om de uitslag van de verkiezingen op onwettige wijze te veranderen ten gunste van Trump’, luidt het in de aanklacht.

Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 (in de staat Washington).

Valse kiesmannen

Er zijn cruciale verschillen tussen de aanklachten op staats- en federaal niveau, schrijft NYT: zelfs als Trump weer president zou worden, zouden de aanklagers in Georgia niet aan hem rapporteren, noch zou hij de macht hebben om te proberen zichzelf gratie te verlenen als hij wordt veroordeeld.

En de nieuwe aanklacht presenteert de meest uitgebreide reeks beschuldigingen tegen de voormalige president tot nu toe. Het gaat om beschuldigingen van een samenzwering die reikt van het presidentieel ambt over de Republikeinse Partij van Georgia tot een verkiezingsfunctionaris in een landelijke provincie.

Een van de beschuldigingen is het plan om valse kiesmannen uit te vinden die hun stem aan Trump zouden hebben gegeven in zeven zogenaamde swing states, staten waar nek aan nek tussen Democraten en Republikeinen voor elke stem wordt gevochten. Het gaat om plaatsen die in werkelijkheid werden gewonnen door Biden. In de VS worden per staat een aantal kiesmannen verkozen, die op hun beurt een kiescollege vormen om daadwerkelijk de president te verkiezen.