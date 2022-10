Top-Republikein zaait twijfel over VS-steun aan Oekraïne

Kevin McCarthy, de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, heeft zich in een interview sceptisch getoond over de toekomstige VS-steun aan Oekraïne. Als de Republikeinen in november de meerderheid in het Huis behalen, zei hij, zal Oekraïne niet langer ‘een blanco check’ ontvangen.

McCarthy, momenteel de oppositieleider in het Huis van Afgevaardigden, deed de uitspraak tijdens een interview met politieke site Punchbowl News.

‘Ik denk dat mensen (verkozenen, red.) in een recessie zullen zitten en geen blanco cheque zullen uitschrijven aan Oekraïne’, aldus McCarthy over de periode na de verkiezingen van november. ‘Oekraïne is belangrijk, maar tegelijk kan het niet het enige zijn wat ze doen. En het kan geen blanco cheque zijn’.

McCarthy geeft daarmee uiting aan groeiend scepticisme binnen Republikeinse rangen inzake de oorlog in Oekraïne. De kans dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verwerven, is volgens de peilingen heel groot. In dat geval is McCarthy de gedoodverfde kandidaat om Democrate Nancy Pelosi op te volgen als speaker, de topfiguur in het Huis.

Maar hij is in zijn eigen partij niet onbetwist. De echte Trump-hardliners vinden hem te lauw in zijn steun aan de gewezen president, terwijl de meer traditionele Republikeinen hem te elastisch in de principes vinden, en net te veel aanschurkend bij Trump.

Marjorie Taylor Greene arrived in Washington as a far-right pariah. Less than two years later, she's in a position of undeniable influence. Her rise is a case study in GOP politics today, @DraperRobert writes in @NYTmag. https://t.co/ReU5JzmgXr — The New York Times (@nytimes) October 17, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Maandag publiceerde The New York Times een uitgebreid portret van Marjorie Taylor Greene, de vaak uitzinnige volksvertegenwoordiger uit de staat Georgia, die eerder QAnon-samenzweringstheorieën omarmde en suggereerde dat de massamoord in een middelbare school in Parkland was opgezet om de wapenwetgeving te kunnen veranderen. Ze gewaagde van een door de joodse familie Rothschild betaalde laser die vanuit de ruimte bosbranden in Californië stichtte. Ook betwistte ze dat op 11 september 2001 een vliegtuig op het Pentagon stortte.

Al die eerdere beweringen heeft ze intussen ingeslikt. Ze noemt zichzelf nu een christen-nationalist. Ze is op korte tijd, blijkt uit het verslag in The New York Times, geëvolueerd van een gênante en onwetende, gevaarlijke nieuwkomer tot een machtsfiguur binnen de partij en in de fractie van het Huis van Afgevaardigden. Dat is ook te merken in groepsfoto’s van de Republikeinse fractie, waarin ze steeds centraler staat.

Ze wordt daardoor niet minder gevaarlijk. In het artikel in The New York Times dreigt ze McCarthy af: ‘Om de beste speaker in het Huis te zijn en om de basis te plezieren, zal hij me macht en veel speelruimte moeten geven. En als hij dat niet doet, zullen ze (de basis? red.) daar heel ongelukkig over zijn. En dit is op geen enkele manier een dreigement. Het is, denk ik, gewoon de realiteit’. Marjorie Taylor Greene staat bekend als een pro-Poetin figuur. Met zijn uitspraken schaart McCarthy zich iets dichter bij MTG.

Interne kritiek

De VS doen een enorme inspanning om Oekraïne militair te ondersteunen. Die aanpak kende een brede, zij het niet unanieme politieke steun.

In mei werd een steunpakket aan Oekraïne van 40 miljard dollar goedgekeurd met 57 Republikeinse tegenstemmen in het Huis en 11 tegenstemmen in de Senaat. In de Senaat is de Republikeinse leider Mitch McConnell een grote pleitbezorger van een actieve, zwaar gefinancierde steun aan Oekraïne.

Sindsdien zijn er nog steunpakketten goedgekeurd. In beide partijen gaat dat met overdonderende meerderheid, maar zeker niet zonder pijn. Leden van de linkervleugel van de Democraten, zoals Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), krijgen geregeld bezoek van activisten die vredesonderhandelingen bepleiten en die de VS-steun, die mee door AOC en haar squad werd goedgekeurd, zien als iets wat een nucleair conflict dichterbij brengt.

Aan Republikeinse kant is er een ‘America First’-fractie die oordeelt dat de VS geen voordeel halen uit hun betrokkenheid in de oorlog. Ze vinden ook dat hun land in deze tijden van hoge inflatie en economische neergang geen geld overhebben om aan buitenlandse doeleinden te besteden. Deze fractie wordt ondersteund door enkele prominente figuren van Fox News, en vanuit de verte door ex-president Trump, die onder de noemer ‘America First’ campagne voerde.

De uitspraken van McCarthy leidden snel tot interne kritiek, onder meer van Trumps vicepresident Mike Pence. ‘Ik weet’, zei hij volgens The Hill, ‘dat er een aanzwellend koor is in onze partij – daarbij enkele nieuwe stemmen in onze beweging – dat wil dat we ons terugtrekken uit de bredere wereld, en de traditionele waarden loslaten die het hart van onze beweging uitmaken. Maar een politiek van toegevingen heeft in de loop van de geschiedenis nooit gewerkt. We hebben meer dan ooit een conservatieve beweging nodig die zich engageert voor de rol van de VS als leider van de vrije wereld’.

Wisselende opinies

Het Witte Huis, schrijft Politico, maakt zich zorgen over de uitspraken van McCarthy. Niet dat de president en zijn omgeving denken dat de Republikein meteen de geldkraan zal dichtdraaien. Dat zal McCarthy wellicht niet aandurven. Maar er komt misschien minder geld, en Oekraïne kan de indruk krijgen dat het een militair resultaat moet forceren om de machtswissel in de VS en de mogelijks dichtslibbende geldkraan voor te zijn.

Het Witte Huis bereidt zich ook voor op een ander probleem. De campagne in Oekraïne kon in oorsprong op massale steun bij de bevolking rekenen, maar de recentste peilingen tonen een afkalving van die steun, met name bij de Republikeinen. In het begin van de oorlog vond slechts 9 procent van de Republikeinse kiezers dat er te veel geld ging naar Oekraïne. In september was dat volgens een peiling van Pew opgelopen tot een derde van de Republikeinen.