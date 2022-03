Het populaire streaming platform TikTok stopt in Rusland door de nieuwe wet op 'fake news'. Live streaming en het posten van video's is voorlopig opgeschort.

TikTok schort zowel live-streaming als het posten van nieuwe video's in Rusland als reactie op de nieuwe wet op 'fake news'.

Dit maakte TikTok bekend op haar officiele Twitteracounct.

De nieuwe Russische wet, die vrijdag is ondertekend door president Poetin, verbiedt wat het land 'nep-nieuws' over zijn leger noemt, inclusief taal die de Russische aanval op Oekraïne beschrijft als een 'invasie', onder dreiging van een gevangenisstraf van 15 jaar.

Deze wet bedreigt de al wankele positie van de laatste onafhankelijke media in het land.

Zo sloot TV-zender Dosjd haar laatste uitzending met 'Het Zwanenmeer' in de achtergrond - een verwijzing naar 30 jaar geleden toen de staatstelevisie niet de Augustusstaatsgreep in Moskou tegen Gorbatsjov toonde, maar het klassiek ballet eindeloos bleef herhalen.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

'In het licht van de nieuwe 'fake news'-wet van Rusland hebben we geen andere keuze dan livestreaming en nieuwe content voor onze videoservice op te schorten terwijl we de veiligheidsimplicaties van deze wet beoordelen', schreef TikTok op Twitter en merkte op dat de in- app-berichten zouden doorgaan. 'We zullen de veranderende omstandigheden in Rusland blijven evalueren om te bepalen wanneer we onze diensten met veiligheid als onze topprioriteit volledig kunnen hervatten.'

TikTok was eerder begonnen met het aanbrengen van labels op de content van Russische staatsmedia, die onder directe regie van het kremlin staan. Op TikTok krijgt content van media zoals Russia Today (RT) nu een label onderaan de video met de tekst 'Russia state-controlled media', met een link naar meer informatie.

TikTok heeft lang geprobeerd buiten de politiek te blijven. De Russische invasie maakt dat moeilijker. Eind februari enkele dagen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, kondigden zowel Facebook als TikTok aan dat ze de toegang van Russische staatsmedia in Europa zouden blokkeren, wat de weg vrijmaakte voor Russische wraakacties.

De Russische regering heeft daarom in de loop van de afgelopen dagen verschillende sociale-mediasites uitgeschakeld. Zo willen de Russen de druk op techreuzen opvoeren om informatie over de oorlog met Oekraïne te beperken en nieuws van staatsmedia op de platformen blijven publiceren, schrijft The Washington Post.

Op vrijdag had het Russische bureau voor internetcensuur Roskomnadzor daarom plannen aangekondigd om de toegang tot Facebook in het hele land te blokkeren. Deze aankondiging volgde na eerder al de toegang tot de sociale-mediasite te hebben beperkt. Roskomnadzor zei dat het Facebook had geblokkeerd om de vrije stroom van informatie te bevorderen.

Roskomnadzor heeft ook de druk op andere technologiereuzen opgevoerd. Twitter meldde dat de service voor sommige gebruikers in Rusland beperkt was. Roskomnadzor kondigde aan dat het brieven had gestuurd naar Google en TikTok.

