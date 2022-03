Op sociale media woedt een intensieve propaganda-oorlog op het ludieke af. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kaydyrov, die graag een imago als sterke man pleegt, concurreert blijkbaar met Kendal Jenner voor de mooiste Pradabotten. Zijn filmpjes zijn eigenlijk bedoeld om Oekraïners te intimideren.

Op Instagram en TikTok woedt een intensieve propaganda-oorlog. Onder de hashtags #StandwithUkraine #Ukraine #russia #россия# (Rusland) #украина (Oekraïne) #война (oorlog) vind je allerlei verhalen en tegenaanvallen. Het wordt erg interessant tot op het ludieke af als je bepaalde beelden analyseert.

Dit filmpje werd ondertussen 23 miljoen keer bekeken. Een Oekraïner biedt Russische soldaten aan om hen terug over de grens te slepen. Hun tank is zonder brandstof gevallen.

Een Russisch filmpje werd 3,8 miljoen keer bekeken. Het is misschien niet geschikt voor gevoelige kijkers.

In de Russischtalige wereld hebben vooral Tsjetsjeense strijders een brutale reputatie. Blijkbaar gaat dit hand in hand met opgeblonken legerbotten van Prada. Deze tweet van Guardian journaliste Carole Cadwalladr gaat over Ramzan Kadyrov, de president van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië - een loyale bondgenoot van Vladimir Poetin. Cadwalladr is misschien bekend als de journaliste die voor Observer het verhaal van Facebook en Cambridge Analytica naar buiten bracht. Ondertussen werd Kadyrov van Instagram verbannen, maar is nu erg actief op TikTok. Zijn filmpjes zijn bedoeld om Oekraïners extreem te intimideren.

This might have blown my mind more than anything else today. Chechen leader Ramzan Kadyrov is wearing what appears to be Prada combat boots. https://t.co/dQwmeEpCAP — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) February 26, 2022

Natuurlijk vond dit nieuws ook zijn weg naar TikTok. Dit filmpje werd 265.000 keer bekeken.

Ook op Twitter wordt er mee gediscussieerd. Je kan je bijna afvragen of ze Kadyrov of Kendal Jenner beter passen.

Omg. There’s a whole series of these to be done. Who wore it better? The Chechen warlord? Or Kendall Jenner? pic.twitter.com/GSuRd6ymax — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) February 26, 2022

Ondertussen doet Kadyrov ongestoord verder. Gisteren nog kondigde hij aan dat hij 12.000 soldaten in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië, bereid heeft staan en ongeveer 70.000 reservisten heeft.

Deze post volgde niet toevallig nadat enkele dagen geleden zijn rechterhand Magomed Toesjaev in een slag om de luchthaven Hostomel bij Kiev om het leven is gekomen.

Secret Service confirms that Ukrainian forces destroyed Russian convoy with Chechen so-called Kadyrov’s guard near Hostomel. The head of 141st Motorised Regiment of Kadyrov guard, general Magomed Tushaev, is killed. The information confirmed by captured soldier from this convoy — Hromadske Int. (@Hromadske) February 26, 2022

