Het populaire streamingplatform TikTok stopt in Rusland vanwege de nieuwe wet op 'fake news'. Livestreaming en het posten van nieuwe video's zijn voorlopig opgeschort. Video's van Russische staatsmedia op TikTok zijn nog wel perfect toegangelijk buiten de EU en Rusland.

TikTok schort zowel livestreaming als het posten van nieuwe video's op in Rusland, als reactie op de nieuwe wet op 'fake news'. Dat maakte TikTok op zijn officiële Twitteraccount bekend.

TikTok is eigendom van het Chinese conglomeraat Bytedance. In China is de app bekend als Douyin en concurreert stevig met WeChat van Tencent. De Volksrepubliek China stond op plaats 177 in de World Press Freedom Index 2021 van Reporters Zonder Grenzen.

De nieuwe Russische wet die vrijdag door president Poetin werd bekrachtigd, verbiedt wat het land 'fake nieuws' over zijn leger noemt. Dat betreft ook taalgebruik en woorden, zoals bijvoorbeeld de Russische aanval op Oekraïne een 'invasie' noemen. Wie voor zo'n misdaad schuldig bevonden wordt, riskeert tot vijftien jaar gevangenis.

'Wij hadden geen andere keuze dan onze livestreaming en nieuwe content voor onze videoservice op te schorten terwijl wij de veiligheidsgevolgen van deze wet onderzoeken', schreef TikTok op Twitter. Het merkte op dat de in-app-berichten zouden doorgaan.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

Mediavrijheid komt hierdoor nog meer onder vuur te liggen. Zo sloot tv-zender Dosjd haar laatste uitzending met 'Het Zwanenmeer' in de achtergrond - een verwijzing naar 30 jaar geleden toen de staatstelevisie niet de Augustusstaatsgreep in Moskou tegen Gorbatsjov toonde, maar het klassiek ballet eindeloos bleef herhalen.

De Russische invasie maakt het moeilijk voor platformen zoals TikTok om apolitiek te blijven. Enkele dagen na de inval op 25 februari kondigden zowel Facebook als TikTok aan dat ze de toegang van Russische staatsmedia naar Europa zouden blokkeren. TikTok was eerder begonnen met het aanbrengen van labels op de content van Russische staatsmedia, die onder directe regie van het Kremlin staan.

Knack.be heeft dit kort getest. Via ExpressVPN hebben we Russia Today in het Spaans bekeken. Dit is de TikTokpagina in het Spaans vanuit Estland. Je ziet een enorme witte vlek. Dat zijn de video's die geblokkeerd worden.

IPverificatie met VPN, locatie Estland, een EU-lidstaat © Portobo

Russia Today in de Europese Unie © TikTok

Dit beeld krijg je in Nieuw-Zeeland. President Maduro van Venezuela krijgt applaus voor zijn hartelijke omgang met de Russische ambassadeur tijdens een jeugdcongres van zijn partij. Van enig label over staatsmedia is geen sprake.

null © TikTok

© TikTok

