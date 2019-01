Tienduizenden gele hesjes stromen samen in Franse steden

In heel Frankrijk staan 80.000 agenten klaar om onlusten tegen te gaan. Volgens diverse Franse media verlopen de manifestaties zaterdagmiddag voorlopig relatief rustig. In de Franse hoofdstad pakte de politie voor aanvang van de demonstratie 24 actievoerders op, onder meer omdat ze illegale wapens op zak hadden of omdat de politie vermoedde dat ze gewelddadige acties voorbereidden.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde vrijdag aan dat hij zijn 'brief aan de Fransen' maandag bekendmaakt en dat hij onder meer zal preciseren wat hij wil doen met de conclusies van het grote nationaal debat, dat dinsdag daarna gelanceerd wordt. 'In de brief die ik aan de Fransen schrijf, zal ik uitleggen wat ik van plan ben te doen met de conclusies van het debat', zei de Franse president.

De uitvoerende macht wil tegen maandag de onzekerheden wegwerken rond het grote debat, dat de woede moet doen afnemen van de gele hesjes.