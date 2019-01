Deal of geen deal: politieke chaos in Londen wordt nog groter dan hij al was

Het nieuwe jaar begon voor Theresa May zoals het oude eindigde. Met een - dit keer telefonische - rondgang langs verschillende Europese leiders. Ze wil nog altijd meer schriftelijke garanties dat de zogenaamde backstop die ze met de Europese Unie over de brexit onderhandelde maximaal beperkt is in de tijd. De kans dat ze meer garanties krijgt dan ze al heeft, is klein. Daarmee slinkt ook de kans dat de deal door het Lagerhuis wordt goedgekeurd. Als dat niet gebeurt, stapt het Verenigd Koninkrijk eind maart wellicht zonder akkoord met Brussel...