Greta Thunberg opgepakt bij protesten tegen Duitse bruinkoolmijn

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is dinsdag samen met andere activisten opgepakt tijdens protesten tegen de sloop van het Duitse dorp Lützerath voor bruinkoolwinning. Dat bericht het nieuwsagentschap Reuters op basis van de politie.

Thunberg was dinsdag aanwezig bij een protest aan de bovengrondse mijn Garzweiler 2, op ongeveer 9 kilometer van Lützerath. Met een groep activisten zat ze aan de rand van de mijn. Ze werd weggevoerd door drie agenten.

“Greta Thunberg maakte deel uit van een groep activisten die naar de rand liepen. Ze is dan tegengehouden en door ons met de groep weggevoerd uit het onmiddellijke gevarengebied om hun identiteit vast te stellen”, aldus een woordvoerder van de politie van Aken aan Reuters.

Een activist is in de mijn gesprongen, aldus nog de woordvoerder.

Een politiewoordvoerder zei aan het agentschap dat het nog niet duidelijk is wat Thunberg nu te wachten staat. De klimaatactiviste voegde zich afgelopen week bij de manifestanten op de site, die protesteren tegen de uitbreiding van de mijn. Een ooggetuige zei aan Reuters dat ze alleen in een grote politiebus zat nadat ze was opgepakt.