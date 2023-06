Texas verbiedt medische hulp aan transgender minderjarigen

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft een wet uitgevaardigd die artsen verbiedt om transgenderzorg te bieden aan minderjarigen. Texas is de op een na meest bevolkte staat van de Verenigde Staten.

Door de wet zal er in Texas vanaf 1 september geen medische hulp meer geboden mogen worden aan minderjarigen die van geslacht willen veranderen, zoals hormoontherapie of een operatie. Er is een uitzondering voor minderjarigen die al geneesmiddelen of hormoontherapie krijgen.

De Democraten hekelen dat de fundamentele rechten worden beperkt. En de organisatie American Civil Liberties Union of Texas kondigde aan de nieuwe wet voor de rechter aan te vechten.

Eerder was in Florida, de op twee na meest bevolkte Amerikaanse staat, al gelijkaardige wetgeving aangekondigd door gouverneur Ron DeSantis, net als Abbott een Republikein.

In een tiental Amerikaanse staten met een Republikeinse gouverneur zijn er intussen beperkingen aangekondigd voor transgender minderjarigen. De Democratische president Joe Biden zei in maart dat die ‘aanvallen’ op de rechten van trans personen ‘niet-Amerikaans zijn en moeten stoppen’.