Televangelist Pat Robertson overleden, de man die conservatieve christenen macht gaf en uitzinnige theorieën

De conservatieve televangelist Pat Robertson is op 93-jarige overleden. De man, die zelf ooit een poging deed om VS-president te worden, probeerde namens conservatieve christenen politieke invloed uit te oefenen. Hij was niet wars van héél controversiële uitspraken, waarbij de duivel en de zondigheid van Amerikanen bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september mogelijk maakten.

Het overlijden werd donderdag bevestigd door het Christian Broadcasting Network (CBN), het mediabedrijf dat Robertson in 1960 had opgericht. Van 1966 tot 2021 presenteerde hij op CBN zijn dagelijks tv-programma, The 700 club. (de naam was een verwijzing naar de vroege financiering van de uitzending: Robertson zocht 70 volgelingen de elk 10 dollar per maand zouden storten). Uitzendingen van CBN worden intussen in tientallen talen verspreid in ruim 150 landen.

Nadat hij in 1988 vergeefs zelf een gooi deed naar het presidentschap, richtte Robertson de ‘Christian Coalition’ op, een drukkingsgroep die bepaalde Republikeinse kandidaten ondersteunde, en kiezers voor hen mobiliseerde. Zijn coalitie, die op haar hoogtepunt vier miljoen leden telde, droeg er volgens velen toe bij dat de Republikeinen in 1994 de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verwierven.

Buiten de kringen van conservatieve politiek was Robertson vooral bekend omwille van controversiële uitspraken, die hij soms deed me een allervriendelijkste glimlach.

The New York Times somt er enkele op.

Na 11 september 2001 suggereerde hij dat Amerikaanse zondigheid aan de basis lag van de aanslagen. In 2010 zei hij dat aardbeving in Haïti goddelijke wraak toonde voor het pact met de duivel dat Haïtianen in 1804 zouden hebben gesloten om hun onafhankelijkheid te krijgen. Hij zei dat linkse protestanten ‘de geest van de antichrist’ vertegenwoordigen en dat feminisme leidt tot hekserij. Hij beweerde dat hij orkanen had tegengehouden met zijn gebeden, en pleitte in 2005 voor het doden van de Venezolaanse president Hugo Chavez. Nadat Donald Trump de kiesuitslag in 2020 betwistte, voorspelde Robertson ‘een mirakel’ met goddelijke interventie. Twee weken later veranderde hij van mening, en vond hij dat Trump de uitslag maar moest accepteren.