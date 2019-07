Iran heeft opnieuw de beweringen van de Amerikaanse president Donald Trump ontkend, die zei dat de bemanning van een Amerikaans marineschip een Iraanse drone zou hebben neergehaald. De feiten deden zich volgens Trump voor in de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste scheepvaartroutes voor olietankers.

'We hebben noch in de Straat van Hormuz, noch elders een drone verloren', schreef de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi vrijdag op Twitter. Hij beweert dat de Amerikanen per abuis een eigen drone neergeschoten hebben.

Eerder had buitenlandminister Mohammad Javad Zarif donderdag aan de zetel van de Verenigde Naties in New York verklaard dat Iran geen informatie heeft over het verlies van een drone. Het incident wakkert de ongerustheid over een militaire escalatie tussen de VS en Iran aan. De Straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in het conflict tussen beide landen. Bijna een derde van de globale olie-export passeert via de zee-engte.

Vorig jaar dreigde de Iraanse president Hassan Rohani met een blokkade. Trump was terughoudend in zijn retoriek toen hij donderdag bij een ceremonie met de Nederlandse premier Mark Rutte over het incident sprak. Hij zei dat het schip uit zelfverdediging handelde. 'De jongste tijd zijn er veel provocaties en vijandige activiteiten van Iran tegen schepen in internationale wateren', zei Trump. De VS hebben het recht hun belangen, infrastructuur en medewerkers te verdedigen, zei hij. Hij vroeg ook andere landen om Irans optreden te veroordelen.

Scherpe bedreigingen aan Teheran waren er niet bij. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat het incident zich donderdag om 10 uur lokale tijd voordeed. Het schip bevond zich in internationale wateren toen de drone naderde. Het bevindt zich nu in de Perzische Golf. Het Pentagon wou niet kwijt hoe de drone neergehaald werd, of ze neergeschoten werd of via een stoorzender onklaar werd gemaakt.