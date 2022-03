In Afghanistan was er woensdag dan toch geen middelbaar onderwijs voor meisjes, nadat de taliban hadden beslist de schooldeuren dicht te houden. Dit heeft het staatspersbureau Bakhtar bericht.

Nadat er eerder onder voorwaarden groen licht was gekomen, is beslist dat tot nader order alle middelbare scholen dicht blijven voor meisjes. Intussen wordt voor meisjes een schooluniform op basis van de sharia, de Afghaanse cultuur en traditie ontworpen.

Schoolmeisjes die woensdag ongeduldig stonden te wachten om opnieuw school te gaan keerden ontgoocheld terug naar huis, velen met tranen in de ogen.

