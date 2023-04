Taliban: ‘Verbod voor vrouwen om voor VN te werken, is interne kwestie’

‘Het verbod voor Afghaanse vrouwen om te werken voor de Verenigde Naties is een interne sociale kwestie.’ Dat zegt het talibanregime vrijdag in een reactie op een resolutie van de VN donderdag die de beslissing afkeurt.

De vijftien leden van de nationale veiligheidsraad van de VN hebben unaniem een resolutie goedgekeurd die de beslissing van het talibanregime om Afghaanse vrouwen te verbieden voor ngo’s te werken grondig afkeurt. Volgens de VN worden door die beslissing basismensenrechten geschonden.

‘In overeenstemming met internationale wetten en de sterke inzet van (VN-)lidstaten om de soevereine keuzes van Afghanistan te respecteren, is dit een interne sociale aangelegenheid in Afghanistan die geen invloed heeft op externe staten’, zei het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. ‘We blijven ons inzetten om alle rechten voor Afghaanse vrouwen te garanderen, terwijl we benadrukken dat diversiteit (van meningen) moet worden gerespecteerd en niet gepolitiseerd.’

De veiligheidsraad deed ook een bredere oproep aan de talibanregering om haar beleid dat de fundamentele vrijheden van vrouwen aan banden legt, snel terug te draaien en drong er bij alle staten en organisaties op aan hun invloed aan te wenden om die beslissingen ongedaan te maken.