De islamistische taliban hebben vrijwel alle controleposten ontmanteld op de weg naar de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Daar stapten maandagavond de laatste Amerikaanse militairen op het vliegtuig, waarna de extremisten bezit namen van het vliegveld.

Talibanleiders hebben inmiddels een triomfantelijk bezoek gebracht aan de voorheen zwaarbeveiligde luchthaven. Ze lieten zich flankeren door strijders die waren uitgedost in de uitrusting van speciale eenheden, en inspecteerden verwoeste Amerikaanse helikopters.

Een elite-eenheid van de taliban, die Badri 313 heet, poseerde op het vliegveld voor foto's. Strijders toonden Amerikaanse geweren en de witte vlag van de taliban.

De Amerikanen hebben voor hun vertrek nog vele tientallen gepantserde voertuigen en vliegtuigen onbruikbaar gemaakt. Cockpitruiten zijn ingeslagen en banden kapot geschoten. Ook het luchtverdedigingssysteem C-RAM bleef achter.

Het vliegveld was de afgelopen twee weken het middelpunt van een chaotische evacuatie door westerse landen. Er verzamelden zich vele duizenden mensen die hoopten op een plek aan boord van een evacuatievlucht. Veel andere mensen kwamen niet langs controleposten die de taliban hadden opgezet in de omgeving.

Er was dinsdag nog maar één van die controleposten over op de weg naar het vliegveld, bericht het Franse nieuwsagentschap AFP. Talibanbewakers zijn daar in een goed humeur. Ze schudden de handen van bestuurders en inzittenden van passerende wagens.

