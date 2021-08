De laatste Amerikaanse troepen hebben de Afghaanse hoofdstad Kaboel verlaten. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt.

Het laatste C-17-vliegtuig is opgestegen in Kaboel om 21.29 uur Belgische tijd, een minuut voor middernacht in Kaboel,. Generaal Kenneth McKenzie maakte het vertrek tijdens een persconferentie bekend. VS-ambassadeur Ross Wilson en hoogste bevelhebber generaal Chris Donahue waren de laatsten die aan boord gingen.

McKenzie gaf toe dat het leger niet iedereen heeft kunnen evacueren die het had willen evacueren. In de voorbije 18 dagen hebben de Amerikanen en hun bondgenoten meer dan 123.000 burgers via de luchthaven van Kaboel geëvacueerd, aldus de generaal. McKenzie benadrukte dat er nu een diplomatieke operatie volgt om nog achtergebleven Amerikanen en Afghanen weg te halen uit het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt daarbij het voortouw, zei hij, en niet langer het leger.

NEWS: The US war in Afghanistan is over.



"I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan," says Gen. Kenneth McKenzie, commander of US Central Command. "...the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001." pic.twitter.com/fSxJptsbut — Sahil Kapur (@sahilkapur) August 30, 2021

Met het vertrek van het laatste vliegtuig komt een einde aan bijna 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. De Amerikanen waren de oorlog begonnen na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS. De taliban, jarenlang de vijanden van de Amerikanen in Afghanistan, waren tijdens de terugtrekking 'erg pragmatisch en zakelijk', aldus McKenzie.

Onmiddellijk na het vertrek van het laatste vliegtuig namen de taliban de luchthaven over. Nabih Bulos, journalist bij de Los Angeles Times, volgde de taliban in de luchthaven, waar ze achtergelaten, maar onklaar gemaakt, Amerikaans oorlogstuig konden inspecteren.

Het leger, zo meldde het Pentagon, had in de laatste uren een boel achter te laten militair materiaal onbruikbaar gemaakt, daarbij '73 luchtvaarttuigen', vliegtuigen en helikopters. 'Ze zullen nooit meer vliegen'. Ook 70 MRAP-voertuigen, die bestand zijn tegen mijnen en per stuk een miljoen euro kosten, en 27 Humvee-legervoertuigen werden onbruikbaar gemaakt.

Er zijn, zei de generaal, geen te evacueren mensen op de luchthaven achtergebleven. Hij wilde geen details verstrekken over de passagiers op de laatste vlucht.

Volgens The New York Times stonden tijdens het laatste vertrek van VS-troepen nog enkele honderden buiten de luchthaven te wachten, maar ze werden door de taliban op afstand gehouden.

BREAKING: US has completed efforts to evacuate remaining civilians and troops from Afghanistan, effectively ending the longest war in American history, Pentagon says. https://t.co/Qjvcggcryy — NBC News (@NBCNews) August 30, 2021

Het exacte uur van het einde van de evacuaties was geheim gehouden, om potentiële aanvallers in het ongewisse te laten.

Uiteindelijk waren alle VS-troepen vertrokken en in het internationale luchtruim toen de 31ste augustus in Afghanistan aanbrak, 24 uur eerder dan velen verwacht hadden. De deadline werd verondersteld aan het einde van de 31ste af te lopen.

Taliban: 'Bezetting is beëindigd'

De radicaalislamitische taliban hebben het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan gevierd als 'historisch'.

Na het vertrek van het laatste Amerikaanse vliegtuig staken de taliban een vreugdevuur af. © Belga

Taliban-woordvoerder Zabihoellah Moedjahid zei dat het land nu weer 'volledig onafhankelijk' is.

Journalisten hoorden en fotografeerden vreugdeschoten bij verschillende controleposten van de taliban. 'We hebben opnieuw geschiedenis geschreven', verklaarde Anas Haqqani, een hoge verantwoordelijke binnen de talibanbeweging. 'De 20 jaren van bezetting van Afghanistan door de VS en de Navo zijn vanavond beëindigd.'

'Legitimiteit moet verdiend worden'

Enkele uren na de aankondiging door het Pentagon sprak VS-minister van Buitenlande Zaken Antony Blinken over de veranderde situatie in Afghanistan. Hij was de hoogste politieke verantwoordelijke die een verklaring aflegde op de dag dat de terugtrekking voltooid werd.

Hij kondigde aan dat de diplomatieke vertegenwoordiging in Kaboel is opgeschort, en dat de diplomatieke activiteiten worden overgebracht naar Doha in Qatar.

Er is 'een nieuwe diplomatieke missie' begonnen, aldus Blinken.

Er zal een nieuw team worden samengesteld voor die diplomatieke missie, voegde hij toe.

Secretary of State Antony Blinken outlines the US' next steps in Afghanistan: "The military mission is over. A new diplomatic mission has begun" https://t.co/jEdArBiBsH — CNN Politics (@CNNPolitics) August 30, 2021

Vanuit Doha zullen onder meer de contacten met de taliban worden gemaakt. Blinken herhaalde dat de Amerikanen zich zullen blijven inzetten om landgenoten en rechthebbende Afghanen die willen vertrekken, te helpen, en dat de taliban zich ertoe verbonden hebben om mensen met de nodige papieren het land te laten uitreizen. Er zijn volgens de VS-minister in de voorbije weken minstens 6000 Amerikanen geëvacueerd. 'Een kleine groep landgenoten, minder dan 200 landgenoten, maar eerder dichter bij 100', zijn in Afghanistan achtergebleven. Ook als zij later pas beslissen dat ze Afghanistan willen verlaten, zullen ze geholpen worden, benadrukte Blinken.

De minister kondigde ook nog aan dat de VS humanitaire hulp zullen blijven bieden aan de Afghaanse bevolking. Dat zal niet via de taliban gebeuren, maar via VN-agentschappen en ngo's.

De VS zullen maar met de taliban samenwerken als die hun beloftes inlossen. 'Elke etappe die we volgen zal niet gebaseerd zijn op wat de taliban zeggen, maar op wat ze doen om hun beloftes na te komen.' Ze willen legitimiteit, en steun van de internationale gemeenschap, aldus Blinken: 'Onze boodschap is dat legitimiteit en internationale steun verdiend moeten worden'.

President Joe Biden zal pas dinsdagnamiddag de bevolking toespreken over de terugtrekking uit Afghanistan. In een statement zei hij wel dat de beslissing om bij de vertrekdeadline van 31 augustus te blijven, werd genomen na unaniem advies van de legertop.

