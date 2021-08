Talibanstrijders hebben negen mannen van de Hazara, een minderheid in Afghanistan, vermoord nadat zij vorige maand de controle over de Afghaanse provincie Ghazni hadden overgenomen, meldt Amnesty International.

Onderzoekers ter plaatse spraken met ooggetuigen die schrijnende getuigenissen aflegden over de moorden, die plaatsvonden tussen 4 en 6 juli in het dorp Mundarakht in het district Malistan.

Gemarteld en gewurgd

Zes van de mannen werden doodgeschoten en drie doodgemarteld, waaronder een man die met zijn eigen sjaal werd gewurgd en van wie de armspieren werden afgesneden.

'De wrede moorden vertegenwoordigen vermoedelijk slechts een fractie van het totale dodental dat de taliban tot dusver hebben veroorzaakt,' aldus nog Amnesty International, 'aangezien de groep in veel van de gebieden die zij onlangs hebben veroverd, het mobiele telefoonverkeer heeft afgesneden, om controle te krijgen over welke foto's en video's vanuit deze gebieden kunnen worden doorgegeven.'

'De koelbloedige brutaliteit van deze moorden is een herinnering aan de staat van dienst van de taliban en een afschuwelijke indicator van wat het bewind van de taliban kan brengen', zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Minderheid

De Hazara in het centrale berggebied van Afghanistan vormen een grote, overwegend sjiitische minderheid die vaak is vervolgd in het overwegend soennitische land.

Eerder deze week raakte bekend dat een standbeeld van een door de taliban in de jaren negentig vermoorde leider van de Hazara, Abdul Ali Mazari, zwaar beschadigd is in de stad Bamiyan. Volgens ooggetuigen hebben talibanstrijders de vernielingen aangericht met behulp van explosieven.

Taliban

De taliban heroverden afgelopen zondag de macht in Afghanistan en stellen zich als veel gematigder voor dan hun voorgangers.

Volgens Amnesty International bewijzen de moorden dat etnische en religieuze minderheden in het bijzonder gevaar lopen onder het bewind van de taliban. De organisatie dringt er bij de VN Veiligheidraad dan ook op aan een noodresolutie aan te nemen, die eist dat de taliban de internationale mensenrechten respecteren en de veiligheid van alle Afghanen, ongeacht etniciteit of religie, garanderen.

