Uit een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties dat het Franse persagentschap AFP donderdag kon inkijken, blijkt dat de taliban de jacht op Afghanen die met buitenlandse strijdkrachten hebben samengewerkt, heeft opgevoerd. De vrees groeit dat de taliban hun belofte om geen wraak te nemen, niet zullen houden.

In het rapport, dat is opgesteld door een VN-panel voor risicobeoordeling, staat dat de taliban 'prioriteitenlijsten' hebben van mensen die ze willen oppakken. Zij die hoge posten bekleedden in de Afghaanse strijdkrachten, politie en inlichtingendiensten lopen het grootste risico. Sinds de machtsovername afgelopen zondag hebben de taliban beloofd dat er 'veel verschillen' zouden zijn in hun manier van regeren ten opzichte van hun vorige bewind tussen 1996 en 2001, toen ze een uiterst strenge versie van de islamitische wet oplegden. Die verbood vrouwen te werken of te studeren en legde dieven en moordenaars strenge straffen op.

Uit het VN-rapport blijkt nu echter dat ze 'gerichte huis-aan-huisbezoeken' afleggen aan woningen van personen die ze willen arresteren, en aan hun familieleden. Ze controleren ook mensen die de luchthaven van Kaboel willen binnengaan en hebben controleposten opgezet in de grote steden. 'Ze richten zich op de families van degenen die weigeren zich over te geven en vervolgen en bestraffen de families"'volgens de sharia"', aldus Christian Nellemann, directeur van de expertengroep, het Noors Centrum voor Wereldwijde Analyse. 'We verwachten dat personen die voor de strijdkrachten van de VS en de NAVO en hun bondgenoten hebben gewerkt, net als hun familieleden, met foltering en executie zullen worden bedreigd'

. Talibanstrijders die op zoek waren naar een journalist van Deutsche Welle (DW), die nu in Duitsland is gevestigd, hebben woensdag een van zijn familieleden doodgeschoten en een ander ernstig verwond, meldden Duitse media. Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) hebben de taliban deze week al de woningen van 'ten minste vier journalisten en medewerkers van de media' doorzocht, en kregen ten minste twee andere in de oostelijke stad Jalalabad klappen.

Verscheidene journalisten meldden dat ze met stokken of zwepen werden geslagen toen ze in Kaboel probeerden te filmen. CNN publiceerde een video waarop te zien is hoe de taliban hun geweren in de lucht steken alsof zij een van hun nieuwsploegen willen slaan, vooraleer ze door andere strijders worden tegengehouden. Een Afghaanse tv-presentatrice, Shabnam Dawran, heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd nadat ze deze week een werkverbod had gekregen. 'Degenen die naar mij luisteren, als de wereld mij hoort, help ons alstublieft want onze levens zijn in gevaar,' zei ze in een video die donderdag online werd geplaatst.

De taliban verklaarden 'goede diplomatieke betrekkingen' te willen aanknopen met alle landen, maar benadrukte dat ze geen inmenging in hun religieuze beginselen zullen dulden. China, Rusland, Turkije en Iran hebben al signalen van een mogelijke opening gegeven, terwijl de westerse landen wachten met oordelen 'op basis van daden'.

In het rapport, dat is opgesteld door een VN-panel voor risicobeoordeling, staat dat de taliban 'prioriteitenlijsten' hebben van mensen die ze willen oppakken. Zij die hoge posten bekleedden in de Afghaanse strijdkrachten, politie en inlichtingendiensten lopen het grootste risico. Sinds de machtsovername afgelopen zondag hebben de taliban beloofd dat er 'veel verschillen' zouden zijn in hun manier van regeren ten opzichte van hun vorige bewind tussen 1996 en 2001, toen ze een uiterst strenge versie van de islamitische wet oplegden. Die verbood vrouwen te werken of te studeren en legde dieven en moordenaars strenge straffen op. Uit het VN-rapport blijkt nu echter dat ze 'gerichte huis-aan-huisbezoeken' afleggen aan woningen van personen die ze willen arresteren, en aan hun familieleden. Ze controleren ook mensen die de luchthaven van Kaboel willen binnengaan en hebben controleposten opgezet in de grote steden. 'Ze richten zich op de families van degenen die weigeren zich over te geven en vervolgen en bestraffen de families"'volgens de sharia"', aldus Christian Nellemann, directeur van de expertengroep, het Noors Centrum voor Wereldwijde Analyse. 'We verwachten dat personen die voor de strijdkrachten van de VS en de NAVO en hun bondgenoten hebben gewerkt, net als hun familieleden, met foltering en executie zullen worden bedreigd'. Talibanstrijders die op zoek waren naar een journalist van Deutsche Welle (DW), die nu in Duitsland is gevestigd, hebben woensdag een van zijn familieleden doodgeschoten en een ander ernstig verwond, meldden Duitse media. Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) hebben de taliban deze week al de woningen van 'ten minste vier journalisten en medewerkers van de media' doorzocht, en kregen ten minste twee andere in de oostelijke stad Jalalabad klappen. Verscheidene journalisten meldden dat ze met stokken of zwepen werden geslagen toen ze in Kaboel probeerden te filmen. CNN publiceerde een video waarop te zien is hoe de taliban hun geweren in de lucht steken alsof zij een van hun nieuwsploegen willen slaan, vooraleer ze door andere strijders worden tegengehouden. Een Afghaanse tv-presentatrice, Shabnam Dawran, heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd nadat ze deze week een werkverbod had gekregen. 'Degenen die naar mij luisteren, als de wereld mij hoort, help ons alstublieft want onze levens zijn in gevaar,' zei ze in een video die donderdag online werd geplaatst. De taliban verklaarden 'goede diplomatieke betrekkingen' te willen aanknopen met alle landen, maar benadrukte dat ze geen inmenging in hun religieuze beginselen zullen dulden. China, Rusland, Turkije en Iran hebben al signalen van een mogelijke opening gegeven, terwijl de westerse landen wachten met oordelen 'op basis van daden'.