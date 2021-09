In Afghanistan hebben de taliban de Panjshirvallei ingenomen. Dat zegt althans Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de fundamentalistische beweging. Eerder had verzetsleider Ahmad Massoud de taliban opgeroepen om hun militaire operaties in de Panjshir-vallei stop te zetten en een staakt-het-vuren in acht te nemen.

Op sociale media circuleren foto's van talibanstrijders voor de poort naar de residentie van de gouverneur van de noordelijke provincie.

'Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het slop van oorlog. Mensen zullen in vrijheid, vrede en welvaart leven', aldus Mujahid. 'Opstandelingen werden gedood en de gerespecteerde bevolking van Panjshir werd gered van gijzelnemers. Niemand zal worden gediscrimineerd: het zijn allemaal onze broeders en we zullen samenwerken, voor een land en een doel.'

Panjshir

De Panjshirvallei was/is het laatste bolwerk dat niet in handen was van de taliban. Ahmed Massoud, leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vallei, had zich daar met zijn troepen verschanst. Al dagen vinden er gevechten plaats tussen de strijders van het verzetsfront en de taliban. Beide partijen claimen militaire zeges.

Het Nationale Verzetsfront bevestigde in de nacht van zondag op maandag nog in een mededeling dat het 'de taliban heeft voorgesteld om hun militaire operaties in Panjshir te staken ... en hun troepen terug te trekken. In ruil zullen wij onze troepen vragen om zich te onthouden van elke militaire actie'.

De verzetsbeweging van Massoud wil naar eigen zeggen 'de geschillen' met de taliban 'op vreedzame wijze' oplossen. 'Wij viseren een politieke regeling waarbij alle sociale groepen vertegenwoordigd zijn', luidt het.

Het moeilijk doordringbare Panjshir is van oudsher een anti-talibanbastion. De regio is bekendgeraakt door de legendarische commandant Ahmed Shah Massoud, die in de jaren tachtig tegen de Sovjets streed en en nadien de strijd aanbond tegen het talibanregime. In 2001 werd hij gedood.

Het Nationale Verzetsfront wordt geleid door zijn zoon Ahmad en Amrullah Saleh, de vicepresident van de gevallen regering. Na de machtsovername door de taliban in augustus hebben Saleh en andere regeringsleden en militairen zich teruggetrokken in Panjshir.

