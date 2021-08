De taliban zeggen dat ze een onderhandelde oplossing willen over Panshir. Het is de enige provincie in Afghanistan die de taliban nog niet in handen hebben. Dat was ook tijdens hun vorige heerschappij, van 1996 tot 2001, zo. Het verzet werd toen geleid door Ahmed Shah Massoud, nu door diens zoon Ahmad Massoud.

Net als in de jaren 90 is de taliban er ook nu niet in geslaagd om de noordoostelijke Afghaanse provincie Panjshir in handen te krijgen (zie kaartje onderaan).

De islamisten willen die kwestie nu met politieke middelen oplossen, melden de nieuwe machthebbers in Kaboel maandag op Twitter. Ze houden wel alle opties open: zondag raakte bekend dat honderden talibanstrijders naar de regio rond de bergachtige provincie gestuurd worden.

Verzet

De voorbije dagen kwamen er uit de naburige provincie Baghlan berichten over schermutselingen van plaatselijke milities met de taliban. Zaterdag hield Abdullah Abdullah, oud-presidentskandidaat en de vorige voorzitter van de nationale verzoeningsraad, al gesprekken over de toekomst van de provincie met vertegenwoordigers uit de provincie.

Prominente Afghanen uit het dal lieten al blijken dat de taliban niet erkend worden als rechtmatige leiders van het land. Ze willen de uitkomst van de gesprekken afwachten, maar uit talibankringen wordt vernomen dat die wat hen betreft moeten leiden tot de capitulatie van de provincie ten noorden van Kabul.

Ook tijdens de vorige heerschappij van de taliban, van 1996 tot 2001, slaagden ze er niet in de provincie te veroveren. De provincie was de uitvalsbasis voor de Noordelijke Alliantie, die zich hevig verzette tegen de taliban, maar daarnaast speelt de geografische ligging ook in het voordeel: de regio is omringd door steile bergketens en is daarom een geschikte plek om aanvallers af te weren.

Sinds de nieuwe machtsovername van de taliban zijn volgens een woordvoerder van verzetsgroepen duizenden mensen naar de Panjshirvallei getrokken. Onder hen zouden ook restanten van het Afghaanse leger zitten.

In hun opmars naar Kaboel sloegen de taliban de voorbije maanden toe in zowat elke provincie, maar in Panjshir waren er slechts een paar geïsoleerde aanvallen.

De Leeuw van Panjshir

Ahmad Massoud, zoon van de befaamde anti-Sovetverzetleider in de jaren 80 en strijder tegen de taliban tijdens het bewind van de jaren 90 Ahmed Shah Massoud alias De Leeuw van Panjshir, probeert een verzetsmacht op te zetten vanuit de vallei. Hij heeft via een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Washington Post de Verenigde Staten gevraagd om wapens voor zijn opstand.

Lees verder onder de foto's

Ahmad Massoud (foto 2016) © Getty

Een afbeelding van vader Massoud. © Getty

Massoud zegt dat hij 'in de Panjshir in zijn vaders voetstappen wil treden', maar dat hij bevoorrading nodig heeft om dat te doen. Via lokale media heeft Massoud de taliban al uitgedaagd: 'We zijn klaar om Afghanistan te verdedigen en we waarschuwen voor bloedvergieten.'

Massoud zou volgens berichten worden vergezeld door de voormalige vicepresident van Afghanistan, Amrullah Saleh. Saleh liet na de machtsovername weten dat hij niet met de taliban zal samenwerken en nooit zal buigen voor de groepering. Sinds ex-president Ashraf Ghani gevlucht is, claimt Saleh de wettelijke leider van het land te zijn.

