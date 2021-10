De talibanregering in Afghanistan belooft de veiligheid te verzekeren van de Europese missie in het land. Brussel is van plan die missie gedeeltelijk te heropenen.

'We kunnen bevestigen dat we werken aan een herstel van een minimale aanwezigheid op het terrein', aldus een Europees verantwoordelijke aan het Franse persagentschap AFP, nadat de krant Financial Times maandag gewag had gemaakt van een heropening binnen een maand. 'Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we niet meer details geven', aldus nog de bron, die anoniem wou blijven.

De terugkeer van de EU-missie in Afghanistan zou 'een positieve en belangrijke stap zijn die we toejuichen', aldus de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Abdul Qahar Balkhi. Die voegde er nog aan toe dat 'zoals voor alle andere ambassades', de veiligheid er verzekerd zou zijn.

De Europese Unie evacueerde alle werknemers in augustus, toen de taliban in Kaboel aankwamen.

De EU-landen zijn het eens dat 'een minimale aanwezigheid van de EU in Kaboel noodzakelijk' is om 'het Afghaanse volk te steunen en een veilige passage aan Afghanen in gevaar te verzekeren', verklaarde Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid, vorige week aan de pers. Hij merkte daar ook bij op dat dit niet betekent dat de EU-landen het nieuwe regime erkennen.

Slechts enkele ambassades zijn nog open in Kaboel: die van Pakistan, China, Rusland en Turkije. De veiligheid van die gebouwen wordt nu verzorgd door de gewapende talibanstrijders.

