Taiwan aanvallen zou “strategische fout” zijn van China, zegt Amerikaanse stafchef

China zou een “strategische fout” begaan indien het Taiwan zou aanvallen, gelijkaardig aan die van de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse stafchef, generaal Mark Milley, woensdag verklaard.

“Ik denk dat dat onvoorzichtig zou zijn. Het zou een politieke, geopolitieke en strategische fout zijn, net zoals de strategische fout door (de Russische president Vladimir) Poetin in Oekraïne”, antwoordde hij op een vraag van de pers. Communistisch China ziet Taiwan dat nooit deel is geweest van dat regime als afvallige provincie sinds 1949. In dat jaar trokken de Chinese nationalisten zich daar terug na het verlies van de burgeroorlog in China.

Milley zei woensdag niet dat hij denkt dat er een aanval zit aan te komen. Hij zei wel dat hij de Chinese president Xi Jinping als een “rationele speler” ziet, en die ziet de hereniging met Taiwan als een prioriteit. “Ik denk dat hij de kosten, de baten en de risico’s afweegt en ik denk dat hij zal concluderen dat een aanval op Taiwan in de nabije toekomst te veel risico’s met zich zal meebrengen en een strategisch debacle zou zijn voor het Chinese leger”, aldus de generaal. Kiezen voor een aanval zou China vertragen in zijn inspanningen om de grootste economische en militaire wereldmacht te worden, zegt Milley.

Bovendien heeft de oorlog in Oekraïne ons ook lessen geleerd, zegt hij. “Een van de lessen is dat een oorlog in het echt helemaal anders is als op papier.” Het Chinese leger heeft niet meer gevochten sinds 1979 en heeft “niet de nodige ervaring” om een ruw eiland als Taiwan binnen te vallen, aldus de Amerikaan. President Joe Biden zei maandag nog dat hij denkt dat er geen imminent gevaar is voor poging van China om Taiwan binnen te vallen. Hij waarschuwde zijn collega Xi Jinping in een onderhoud in de marge van de G20-top wel voor geweld tegen Taiwan.