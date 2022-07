Sydney: 30.000 inwoners moeten woning verlaten na hevige regens

Meer dan 30.000 inwoners van de Australische grootstad Sydney hebben het bevel of het advies gekregen om hun woning te verlaten uit voorzorg tegen oprukkend water.

Vooral de laaggelegen gebieden rond de rivieren Nepean en Hawkesbury worden zwaar getroffen door de watersnood. Maar ook op andere plaatsen krijgen burgers de raad om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie.

De hevige regenval rond Sydney is al dagen aan de gang. In de hele maand juni is vier keer zoveel regen gevallen als normaal, zo melden Australische media. Verwacht wordt dat de weersomstandigheden dinsdag weer zullen verbeteren. De hulpdiensten van de deelstaat New South Wales zeggen dat ze de afgelopen 12 uur een twintigtal personen hebben gered. In de meeste gevallen ging het om mensen die op de overstroomde wegen kwamen vast te zitten met hun wagen.