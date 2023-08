Sunak vastberaden illegale migratie te bestrijden na tragedie op Kanaal

Twee dagen nadat zes migranten verdronken in het Kanaal heeft de Britse premier Rishi Sunak maandag onderstreept dat hij vastberaden blijft om een einde te maken aan de illegale migratie naar het Verenigd Koninkrijk via deze gevaarlijke route.

‘Dit herinnert ons op brutale wijze aan de gevaren van deze oversteek en aan hoe belangrijk het is om deze criminele bendes te ontmantelen’, zo verklaarde de woordvoerder van Sunak maandag. De ‘verschrikkelijke tragedie’ toont volgens Downing Street aan dat het de goede keuze van de regering was om dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan de boottochten.

Zaterdag verdronken zes Afghanen toen hun boot, met in totaal meer dan zestig migranten aan boord, zonk op weg van Frankrijk naar de Britse kust. Het was de dodelijkste schipbreuk in het Kanaal sinds die in november 2021, toen minstens 27 migranten omkwamen in het Nauw van Calais.

De conservatieve regering van Sunak heeft van de strijd tegen de illegale migratie over het Kanaal een prioriteit gemaakt. Vorig jaar lukte 45.000 mensen de oversteek, een record. Sinds begin dit jaar is de trend dalende, wat de regering toeschrijft aan haar soms controversieel beleid om de illegale migratie naar het eiland te ontmoedigen.

Als meest symbolische maatregel geldt de nieuwe wet, zelfs door de Verenigde Naties onder vuur genomen, die het voor migranten die illegaal in het land arriveren onmogelijk maakt om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bedoeling is dat ze worden overgebracht naar derde landen als Rwanda.

Het akkoord met het Afrikaanse land zit echter geblokkeerd in de rechtbank. Vluchtelingenorganisaties vragen dan weer de invoering van legale en veilige kanalen, zodat migranten het Britse grondgebied kunnen bereiken zonder hun leven te riskeren.