Na de arrestatie van de Belgische studente in Nicaragua: 'In het beste geval wordt ze enkel gefolterd'

Maandagavond werd de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Eva Coppens gearresteerd in Nicaragua. De studente geneeskunde is een van de leiders van de studentenbeweging Movimiento Estudiantil 19 de Abril in León. Ze organiseerde protestacties tegen het dictatoriale bewind van president Ortega. Ze was al een tijd ondergedoken, maar dit weekend konden paramilitairen haar lokaliseren en oppakken. Haar familie vreest voor haar leven.

...