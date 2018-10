Storm Leslie bereikt Portugal

Storm Leslie is in de nacht van zaterdag op zondag aan land gegaan in Portugal, ter hoogte van Figueira da Foz op zo'n 200 kilometer ten noorden van Lissabon. Daarbij werden volgens het orkaancentrum in Miami windsnelheden tot 110 kilometer per uur gemeten. Leslie, die eerder nog de kracht van een orkaan had, zwakte dus af naar een tropische storm.