Tijdens een persconferentie rond economische thema's heeft de Amerikaanse president Joe Biden verbaal uitgehaald naar een verslaggever van Fox News die naar inflatie vroeg. Fox News is een populaire nieuwszender bij conservatieve Amerikanen, die weinig banden hebben met president Biden.

Bij het verlaten van de zaal vroeg de verslaggever of 'inflatie een politiek risico' was voor de president. Biden keek weg en mompelde een sarcastische opmerking terwijl de microfoon nog aanstond, en noemde de verslaggever vervolgens 'een stomme klootzak.'

Videomateriaal van het incident verscheen op Twitter en verschillende Amerikaanse nieuwswebsites. De verslaggever is niet te zien en het filmpje eindigt na Bidens opmerking.

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “stupid son of a b*tch” after he gets a question on inflation pic.twitter.com/iMviX4628x — Daily Wire (@realDailyWire) January 24, 2022

Het is niet de eerste keer dat Biden zich laat vastleggen terwijl hij scheldwoorden gebruikt. In 2010 bijvoorbeeld feliciteerde hij als vicepresident toenmalig president Barack Obama met het erdoor krijgen een grote hervorming van de gezondheidszorg. Biden zei dat het 'een big fucking deal' was, wat te horen was via een microfoon die aanstond.

