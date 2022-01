De Amerikaanse president Joe Biden is niet de eerste politicus die vergeet dat zijn micro nog open staat en ongepaste uitspraken doet. Bekijk tien andere memorabele blunders.

Tijdens een persconferentie rond economische thema's noemde Biden een verslaggever van Fox News die naar inflatie vroeg, een 'domme klootzak'. Fox News is een populaire nieuwszender bij conservatieve Amerikanen, die weinig banden hebben met president Biden. De Amerikaanse president is niet de eerste - en zeker niet de laatste - die een straffe uitspraak doet, maar uit het oog verliest dat de micro al openstaat. Een bloemlezing.

Britse Queen over leiders 'die praten, maar niet handelen'

In oktober vorig jaar uitte de Britse koningin Elizabeth II, in een privégesprek in de marge van een toespraak voor het Welshe parlement, haar ergernis over wereldleiders die wel 'praten' over de klimaatverandering, maar niet 'handelen'. Ze prak met parlementsvoorzitter Elin Jones over de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP26), maar haar uitspraken werden geregistreerd doordat haar microfoontje nog aanstond. 'Buitengewoon, is het niet? Ik hoor wel praten over de COP... maar ik weet nog steeds niet wie er komt. Geen flauw idee'. 'We weten alleen wie er niet komt... Het is toch echt irritant wanneer ze wel praten, maar niets doen.'

David Cameron over 'spinnende' Queen

In 2014 moest de toenmalige Britse premier David Cameron zich persoonlijk excuseren bij de Queen na een pijnlijke blunder. Hij vergat namelijk dat zijn microfoon nog openstond toen hij tijdens een bezoek aan New York tegen oud-burgemeester Michael Bloomberg zei dat de 'Queen spinde van blijdschap' bij het horen van de resultaten van het Schots referendum.

Gordon Brown: 'Wat een kwezel'

Nog in het Verenigd Koninkrijk ontmoette Gordon Brown, op dat moment premier voor Labour, in 2010 tijdens zijn campagne de gepensioneerde Gillian Duffy. 'Wat een ramp', mompelt Brown wanneer hij in de wagen stapt, om het even later te hebben over 'a bigoted woman', wat zo veel betekent als een onverdraagzame vrouw, een 'kwezel'.

Nicolas Sarkozy: 'Bol het af, arme idioot'

Een ontmoeting met de man in de straat is voor toppolitici niet altijd gemakkelijk. Zeker wanneer de persoon in kwestie kritiek heeft. Toen Nicolas Sarkozy in 2008 president van Frankrijk was, haalde hij ongemeen hard uit naar een landbouwer toen hij een landbouwbeurs bezocht. Het zinnetje 'Casse-toi, pauvre con!' zou hem nog lang achtervolgen.

George W. Bush: 'He's a major league asshole'

Hetzelfde als Joe Biden overkwam George W. Bush in 2000. Twee maanden voor de verkiezingen had hij weinig woorden van lof voor Adam Clymer, een journalist van The New York Times.

Joe Biden: 'This is a big fucking deal'

In 2008 ondertekende de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama de health care bill. Een moment zo legendarisch, dat het vicepresident Joe Biden ertoe aanzet om zijn enthousiasme kracht bij te zetten met het f-woord.

Jesse Jackson: 'I want to cut his nuts off'

Twee jaar eerder, in aanloop naar de verkiezingen van 2008, was dominee en mensenrechtenactivist Jesse Jackson minder enthousiast over de Amerikaanse president.

Dmitri Medvedev: 'Ik geef de informatie door aan Vladimir'

2012: de Amerikaanse president Barack Obama zelf geeft aan de toenmalige Russische premier Dmitri Medvedev te kennen dat hij na zijn verkiezing meer ruimte zal hebben om te onderhandelen over een Amerikaans raketschild in Europa. 'Ik geef de informatie door aan Vladimir', is het droge KGB-antwoord van Medvedev.

Filip Dewinter: 'Smile, Cheese, hé'

De avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 vergeet Vlaams Belang-kopman Filip De Winter dat hij een Telefacts-microfoontje op heeft. De partij heeft de verkiezingen verloren van de SP.A van Patrick Janssens, maar wil toch een positieve boodschap brengen naar de militanten.

Barack Obama: 'Ik ben bang van mijn vrouw'

Een luchtige lapsus om mee af te sluiten. Op een vergadering van de VN in 2013 geeft Barack Obama tekst en uitleg waarom hij al zes jaar geen sigaret meer heeft aangeraakt.

