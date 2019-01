Stevent Verenigd Koninkrijk af op een chaotische brexit? Reacties

Charles Michel: 'Bal ligt meer dan ooit in kamp van de Britten'

De federale regering 'bereidt zich voor en neemt concrete maatregelen' om voorbereid te zijn op een eventueel Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord. Dat heeft ontslagnemend premier Charles Michel dinsdagavond meegedeeld op Twitter in een reactie op de verwerping van het akkoord in het Britse parlement. 'De bal ligt meer dan ooit in het kamp van de Britten', zo verduidelijkte hij aan Belga.

Michel herinnerde eraan dat alle 27 staatshoofden en regeringsleiders duidelijk hebben gemaakt dat het akkoord over het Britse vertrek 'het enige mogelijke' akkoord is. 'Het is nu aan de Britten om de verantwoordelijkheid te nemen van de gevolgen van hun keuze', aldus de eerste minister. Volgens hem kan een brexit zonder akkoord wel nog vermeden worden.

Intussen blijft de regering in lopende zaken volledig gemobiliseerd om de rechten van burgers en bedrijven te verdedigen, zo preciseerde premier Michel. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) verzekerde dat de regering zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's. 'Douanediensten schakelen komende dagen versnelling hoger om onze Belgische bedrijven zo goed mogelijk bij te staan', tweette hij.

VBO en Voka vragen alles te doen om vertrek zonder akkoord alsnog te vermijden

Het VBO en Voka willen dat alles in het werk wordt gesteld om een chaotisch Brits vertrek uit de Europese Unie alsnog te vermijden. Dat stellen de bedrijvenkoepels dinsdagavond in een eerste reactie op de verwerping van het terugtrekkingsakkoord in het Britse parlement.

'Er moet koste wat het kost vermeden worden dat deze brexitcrisis uitmondt in een 'no deal'-scenario waarbij de Britten de EU verlaten zonder scheidingsakkoord, zonder overgangsfase en zonder zicht op een duurzame toekomstige relatie met de EU', reageert ceo Pieter Timmermans van het VBO. Hij verwijst naar een studie van de KU Leuven, waarin geraamd werd dat de Belgische economie 2,3 procent van het bnp en meer dan 40.000 banen dreigt te verliezen.

Volgens het VBO blijven er maar twee 'valabele' opties over om dit scenario te vermijden. Ofwel vragen de Britten een verlenging van de onderhandelingen aan, waardoor de Britten meer tijd kopen en niet zoals voorzien op 29 maart uit de Europese Unie stappen. Ofwel kunnen ze de exitprocedure zelf intrekken en bij de Europese Unie blijven.

Ook gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka vindt dat de Britse en Europese leiders naar oplossingen moeten blijven zoeken om een Brits vertrek zonder akkoord te verijdelen. Voor de Vlaamse bedrijven staan 2,5 procent groei, of meer dan 7 miljard euro, en 28.000 jobs op het spel.

'Er resten nog 70 dagen om tot een vergelijk of een andere oplossing te komen.' Voka roept bedrijven en overheden intussen wel op om alles in het werk te stellen om zich voor te bereiden op het slechtst denkbare scenario. 'Iedereen moet zich nu echt voorbereiden op een 'no deal' met douanecontroles en invoerheffingen', aldus Maertens.

Hij roept het parlement ook op om snel een wet goed te keuren die op een aantal domeinen juridische zekerheden garanderen. Het gaat dan onder meer over de erkenning van het Britse rijbewijs, het behoud van sociale rechten door Belgen die in het VK wonen en juridische zekerheid voor de Eurostar.

Bourgeois dringt aan op uitstel

Vlaams minister-president Geert Bourgeois meent dat een verlenging van de onderhandelingen en het uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie de enige uitweg op korte termijn vormen om chaos te vermijden. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd in een eerste reactie op de verwerping van het brexit-akkoord in het Britse parlement.

Volgens Bourgeois zorgt de verwerping van de brexit-deal in het Britse parlement voor een bijkomende periode van onzekerheid voor Vlaamse burgers en bedrijven. De kans op een chaotisch vertrek zonder akkoord en bijbehorende overgangsperiode stijgt hierdoor sterk, meent hij.

Volgens Bourgeois is de enige uitweg op korte termijn om chaos te vermijden de verlenging van de termijn van artikel 50, op zijn minst tot aan de Europese parlementsverkiezingen. Artikel 50 legt het vertrek op 29 maart. De verkiezingen vinden plaats op 26 mei. 'Ik herhaal en hoop dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd kan terugkomen op de onzalige Brexit, ook het Hof van Justitie bevestigde recent deze mogelijkheid', aldus de minister-president.

Nederlandse premier Rutte betreurt verlies van May

De Nederlandse premier Mark Rutte betreurt de zware nederlaag die de Britse premier Theresa May heeft geleden in het Lagerhuis over haar brexitdeal. Hij blijft achter het huidige akkoord staan.

'Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over (de) huidige Brexitdeal. Nederland en de EU staan achter het huidige akkoord, maar blijven ons voorbereiden op alle mogelijke scenario's. Ondanks deze tegenslag betekent dit nog geen 'no-deal' situatie. Hoe nu verder is aan het Verenigd Koninkrijk', laat de Nederlandse regeringsleider op Facebook weten.

Verhofstadt: 'Tijd om erachter te komen wat Britse parlementsleden dan wél willen'

Het Britse parlement heeft duidelijk gemaakt wat het niet wil. Het is nu tijd om erachter te komen wat de parlementsleden dan wél willen. In tussentijd moeten de burgerrechten gevrijwaard worden.' Dat zegt Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) dinsdag.

Verhofstadt leidt in het Europarlement de werkgroep die de brexit-onderhandelingen opvolgde. Ondanks de verwerping van het akkoord door het Britse Lagerhuis gaat het ratificatieproces in de EU gewoon door, zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker al. Dat betekent dat het parlement in Straatsburg in februari of maart over de tekst zou moeten stemmen.

Bij CD&V vreest Ivo Belet dat de Britten door de stemming 'recht op het ravijn van een chaotische no-deal afstevenen'. Uitstel (of zelfs afstel) van de brexit of nieuwe verkiezingen zijn volgens hem de twee overblijvende opties om dat te voorkomen. Kathleen Van Brempt (sp.a) roept de Britse premier Theresa May op om ofwel meteen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, ofwel een nieuw referendum te organiseren. 'Het is duidelijk dat de huidige Britse regering niet in staat is geweest de door haar gewenste Brexit deftig geregeld te krijgen. De Britse bevolking moet zich daarom nu opnieuw kunnen uitspreken', zegt ze.

Als de Britse regering zou hopen dat het akkoord met de EU opnieuw onderhandeld kan worden, zal ze volgens Van Brempt 'van een kale reis terugkeren'. Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die in het Europees Parlement de commissie Interne Markt voorzit, zegt dat de Europese instellingen op het ergste voorbereid zijn en de voorbije maanden aan een 'wat als'-scenario hebben gewerkt. 'De huidige voorbereidingen gaan uit van het worst­case­sce­na­rio, een harde brexit. Met enkel de Europese belangen voorop. Geen uitzonderingsmaatregelen meer voor het VK. Dit scenario moeten we ten alle koste proberen te vermijden. Maar dat zal niet eenvoudig zijn. De hoogste regionen van de Europese Commissie geven duidelijk te kennen niet te willen onderhandelen over een 'no deal'-akkoord.'

Macron: 'Druk ligt bij de Britten'

Na de verwerping van het brexit-akkoord door het Britse parlement 'ligt de druk bij de Britten'. Dat heeft Frans president Emmanuel Macron dinsdagavond gezegd tijdens een debat.

Macron voegde er tijdens het debat nog aan toe dat het brexit-referendum in 2016 'gemanipuleerd' werd en de kiezers 'belogen' werden.

Woensdag houdt het Europees Parlement om 8.30 uur een spoeddebat over de brexit. Daar zal ook Michel Barnier aanwezig zijn, die voor de EU het akkoord met de regering-May onderhandelde.