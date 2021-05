De lijst van luchtvaartmaatschappijen die voorlopig niet meer door het Wit-Russische luchtruim vliegen, wordt steeds langer. Onder meer Air France, Finnair en Singapore Airlines kondigden dinsdag die maatregel aan.

De beslissing van Air France en Finnair is geen verrassing. Maandagavond hadden de Europese leiders de Europese luchtvaartmaatschappijen immers opgeroepen om het Wit-Russische luchtruim voorlopig te vermijden. 'Air France heeft de conclusies van de Europese Raad gelezen en schort bijgevolg het overvliegen van het Wit-Russische luchtruim door zijn vliegtuigen tot nader order', zo kondigde de Franse luchtvaartmaatschappij aan.

Ook Finnair volgt de Europese aanbeveling. De Finse maatschappij liet weten dat het om 'zeer weinig' vluchten gaat.

Maandag al hadden onder meer het Nederlandse KLM en het Duitse Lufthansa gelijkaardige beslissingen genomen.

Buiten Europa liet ook Singapore Airlines dinsdag weten voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen richting Europa.

De aanbeveling van de Europese leiders kwam er nadat een Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius was afgeleid naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar werd de Wit-Russische opposant Roman Protasevitsj, die op de vlucht zat, opgepakt.

Wit-Rusland zegt dat het toestel moest uitwijken na een bommelding, maar volgens een groot deel van de internationale gemeenschap werd het vliegtuig gedwongen te landen in Minsk, net om Protasevitsj en zijn vriendin te kunnen oppakken.

De Europese Unie spreekt van een 'kaping'. De Europese leiders troffen nog meer sancties. Zo zullen maatschappijen uit Wit-Rusland binnenkort het Europese luchtruim niet meer mogen gebruiken en zullen ze ook niet meer welkom zijn in Europese luchthavens.

Volgens de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol vliegen normaal elke week bijna 2.000 commerciële vliegtuigen door het luchtruim van Wit-Rusland. En de Wit-Russiche maatschappij Belavia voert elke dag een twintigtal vluchten uit van en naar luchthavens in de Europese Unie. De Europese staatshoofden en regeringsleiders willen ook zo snel mogelijk sancties treffen tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de kaping.

De beslissing van Air France en Finnair is geen verrassing. Maandagavond hadden de Europese leiders de Europese luchtvaartmaatschappijen immers opgeroepen om het Wit-Russische luchtruim voorlopig te vermijden. 'Air France heeft de conclusies van de Europese Raad gelezen en schort bijgevolg het overvliegen van het Wit-Russische luchtruim door zijn vliegtuigen tot nader order', zo kondigde de Franse luchtvaartmaatschappij aan. Ook Finnair volgt de Europese aanbeveling. De Finse maatschappij liet weten dat het om 'zeer weinig' vluchten gaat. Maandag al hadden onder meer het Nederlandse KLM en het Duitse Lufthansa gelijkaardige beslissingen genomen. Buiten Europa liet ook Singapore Airlines dinsdag weten voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen richting Europa. De aanbeveling van de Europese leiders kwam er nadat een Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius was afgeleid naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar werd de Wit-Russische opposant Roman Protasevitsj, die op de vlucht zat, opgepakt. Wit-Rusland zegt dat het toestel moest uitwijken na een bommelding, maar volgens een groot deel van de internationale gemeenschap werd het vliegtuig gedwongen te landen in Minsk, net om Protasevitsj en zijn vriendin te kunnen oppakken. De Europese Unie spreekt van een 'kaping'. De Europese leiders troffen nog meer sancties. Zo zullen maatschappijen uit Wit-Rusland binnenkort het Europese luchtruim niet meer mogen gebruiken en zullen ze ook niet meer welkom zijn in Europese luchthavens. Volgens de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol vliegen normaal elke week bijna 2.000 commerciële vliegtuigen door het luchtruim van Wit-Rusland. En de Wit-Russiche maatschappij Belavia voert elke dag een twintigtal vluchten uit van en naar luchthavens in de Europese Unie. De Europese staatshoofden en regeringsleiders willen ook zo snel mogelijk sancties treffen tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de kaping.