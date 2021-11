De Soedanese premier Abdallah Hamdok, die zondag zijn ambt opnieuw heeft opgenomen nadat hij uit de macht was ontheven door een staatsgreep, heeft woensdag de onmiddellijke stopzetting geëist van de golf aan ontslagen in overheidsfuncties. Hij wil dat alle aanstellingen die gebeurd zijn tijdens zijn afwezigheid na de militaire coup op 25 oktober worden herbekeken.

Die dag ontbond generaal Abdel Fattah al-Burhane verschillende institutionele organisaties en in de weken die erop volgden, ontsloeg hij overheidsfunctionarissen maar ook mediabonzen, bedrijfsleiders en bankiers.

Afvallige ambassadeurs werden uit hun functie ontzet en vervangen door hoge functionarissen die daarmee de facto de functie van ambassadeur kregen. Woensdag liet Hamdok via een communiqué weten dat er een einde moest komen aan de ontslagen en zuiveringen in publieke en nationale instellingen.

De eerste minister, die nog steeds geen regering heeft sinds zijn heraanstelling afgelopen zondag, voegde er nog aan toe dat de recente aanstellingen zouden worden herbekeken. Sinds zijn heraanstelling zijn 12 van de 17 ministers uit de regering opgestapt omdat ze de communicatiestrategie die Hamdok hanteert, niet kunnen ondersteunen. Verschillende politici die waren opgepakt, werden weer vrijgelaten maar tientallen anderen zijn nog steeds gearresteerd.

In de straten spreekt men over 'verraad' en op sociale media wordt opgeroepen om donderdag uit te roepen tot een 'dag van martelaars' , waarbij wordt opgeroepen om te manifesteren tegen het repressieve beleid dat sinds 25 oktober zorgde voor 41 doden en honderden gewonden.

