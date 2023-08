Staatsgreep Niger: Vergadering van stafchefs Ecowas voor onbepaalde tijd uitgesteld

De West-Afrikaanse landen hebben een belangrijke vergadering van de stafchefs over de ontplooiing van een troepenmacht in Niger uitgesteld. Dat is zaterdag vernomen bij regionale militaire bronnen.

De stafchefs van de landen van het regionale organisatie Ecowas zouden zaterdag bijeenkomen in de Ghanese hoofdstad Accra om de ontplooiing van de troepenmacht te bespreken, maar de vergadering is volgens de bronnen ‘om technische redenen’ voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Eerder deze week hadden de leiders van Ecowas het licht op groen gezet voor een militaire interventie om de grondwettelijke orde te herstellen in Niger. In het land greep het leger twee weken geleden de macht. President Mohamed Bazoum en zijn gezin worden vastgehouden.

In Niamey, de hoofdstad van Niger, vond vrijdag een meeting van duizenden aanhangers van de putchisten plaats. Ze scandeerden slogans tegen Ecowas en Frankrijk en zwaaiden met Nigerese en Russische vlaggen.