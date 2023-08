Staatsgreep Niger: coupplegers benoemen premier

Twee weken na de staatsgreep heeft het Nigerese leger een nieuwe premier in het zadel gehesen. Die eer valt te beurt aan econoom Ali Mahaman Lamine Zeine, zo bleek maandagavond laat uit een voorgelezen verklaring op televisie.

Lamine Zeine was eerder minister van Economie en Financiën in het kabinet van voormalig president Mamadou Tandja. Hij werkte momenteel als econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad. Het leger pleegde eind juli een staatsgreep door de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum uit zijn ambt te ontzetten.