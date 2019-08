Spanningen Turks-Syrische grens: 'Als Ankara ons aanvalt, zal heel het grensgebied een oorlogsfront worden'

Baram Maro Freelancejournalist en auteur

In het grensgebied tussen Turkije en Syrië lopen de spanningen hoog op, in die mate zelfs dat de kans groot is dat de Syrische burgeroorlog in een nieuwe fase belandt. Knack sprak onlangs met Mazloum Ebdi, aanvoerder van de Syrisch Democratische Strijdkrachten (SDF).

SDF-strijders in Baghouz, Syrië (maart 2019) © Reuters

De militaire aanwezigheid ter hoogte van Tal Abyad/Gîre Spi in het noordoosten van Syrië neemt sinds enkele weken toe langs beiden kanten van de grens.

...

