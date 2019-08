Soedanees leger en protestleiders bereiken akkoord over grondwettelijke verklaring

De militaire raad die aan de macht is in Soedan en de leiders van de protestbeweging zijn tot een akkoord gekomen over een grondwettelijke verklaring.

Protest voor het legerhoofdkwartier in de Soedanese hoofdstad Khartoem, eerder dit jaar