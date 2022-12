‘Slechts één coronadode’: China bevestigt dat gegevens over coronavirus transparant zijn

De Chinese gegevens over het aantal doden door covid-19 zijn steeds transparant geweest. Dat hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten gemeld. Het land wordt ervan beschuldigd niet op een correcte manier te communiceren over zijn coronadoden.

‘China heeft steeds gegevens over doden door covid-19 en ernstige gevallen gepubliceerd om open en transparant te zijn’, aldus Jiao Yahui, een hoge verantwoordelijke van de nationale gezondheidscommissie NHC, die geldt als ministerie van Gezondheid, aan persagentschap Xinhua. Het land heeft te kampen met een ongeziene coronagolf sinds het begin deze maand zijn zero-covid-19-beleid heeft laten varen. Vanaf 8 januari worden ook de verplichte quarantaines afgeschaft voor wie aankomt in China.

Een Chinees ziektebestrijdingsorgaan meldde vrijdag 5.500 nieuwe coronagevallen in China en slechts één dode. Na het einde van de massale tests en de nieuwe, engere definitie van een coronadode, lijken de cijfers echter niet overeen te komen met de realiteit. Volgens experts van dataplatform Airfinity zou het aantal doden in werkelijkheid kunnen oplopen tot 9.000 per dag, met tegen april 2023 een totaal van 1,7 miljoen overlijdens.

Jiao Yahui herinnerde er donderdag aan dat enkel patiënten die stierven door ademhalingsproblemen door het virus nadat ze een positieve PCR-test aflegden, beschouwd worden als coronaslachtoffers. In andere landen worden ook zieken die binnen de 28 dagen na een positieve test overlijden gerekend bij de covid-19-doden.

Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten en Italië, voeren verplichte PCR-tests in voor reizigers uit China. Washington haalt als reden onder meer het gebrek aan informatie uit China aan over de huidige corona-uitbraak.